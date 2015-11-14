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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۵۶

بازیکن تیم ملی والیبال جوانان:

آرزوی کودکی‌ام بازی برای نماینده والیبال گنبد بود

آرزوی کودکی‌ام بازی برای نماینده والیبال گنبد بود

گرگان – بازیکن تیم ملی والیبال جوانان و باشگاه جواهری گنبد گفت: از کودکی آرزو داشتم روزی برای نماینده والیبال گنبد بازی کنم.

رسول آقچه لی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با منتفی شدن حضور تیم ملی والیبال نوجوانان در لیگ برتر، به تیم جواهری گنبد پیوستم و خوشحالم که برای شهر خودم بازی می کنم.

وی افزود: بازی برای شهری که در آنجا بزرگ شده ام و متعلق به آن هستم، حس بسیار خوبی است و هواداران نیز همواره به من لطف داشته اند.

وی در خصوص شرایط تیم جواهری گنبد در لیگ برتر والیبال خاطرنشان کرد: تیم ما جوان و کم هزینه است و در لیگ برتر باید با تیم های چند میلیاردی رقابت کنیم، شروع خوبی در لیگ داشته ایم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

آقچه لی تصریح کرد: بازیکنان ما انرژی و انگیزه زیادی دارند و کم تجربگی مان باعث می شود در دیدارهای خارج از خانه پیروز نشویم، البته آسیب دیدگی وفا زیتونلی تاثیر زیادی در تیم گذاشته است.

وی هدفش را دعوت به تیم ملی بزرگسالان عنوان کرد و گفت: به همراه تیم های ملی نوجوانان و جوانان افتخارات زیادی کسب کردم و هدفم بازی برای تیم ملی بزرگسالان است که برای رسیدن به آن از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.

وی در پایان مت آندرسون بازیکن تیم ملی والیبال امریکا، شهرام محمودی بازیکن تیم ملی والیبال ایران، میکائیل تاجر بازیکن گنبدی تیم والیبال شهرداری تبریز و وفا زیتونلی بازیکن تیم والیبال جواهری گنبد را به عنوان الگوهایش معرفی کرد.

کد مطلب 2966388

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