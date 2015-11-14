تساوی تیم فوتبال رسانه ورزش برابر یاران دیابت/ دایی هت تریک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی خیرخواهانه صبح امروز شنبه در سالن فدراسیون هندبال با ابتکار «انجمن دیابت ایران» و حمایت شركت نونورديسك پارس (بزرگترين توليد كننده داروهاي ديابتي در دنيا) و به قضاوت علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال ایران برگزار شد.

باوجود رسانه ای نشدن محل بازی، سکوهای سالن هندبال جایی برای نشستن تماشاگران بیشتر نداشت. آنها در حالی سالن را ترک کردند که از نمایش بازیکنان دو تیم کاملا به وجد آمده بودند.

عليرضا بابايي، مدیر برگزاری این بازی، در پایان گفت: هدف از دور جمع شدن ستاره ها در این بازی، یادآوری لزوم توجه به بیماران دیابتی بود. خوشحالیم که توانستیم در این راه حمایت فوتبالیستهای بزرگواری چون علی دایی، هنرمندان عزیزی مانند پوریا پورسرخ و دوستان رسانه ای از جمله عادل فردوسی پور را کنارمان داشته باشیم.

به گفته بابایی قرار است تیم یاران دایی از این پس در برنامه های خیرخواهانه دیگری هم شرکت کند.

برای تیم یاران دیابت در این بازی بهزاد غلامپور، سهراب بختیاری زاده، مهرداد میناوند، سیروس دین محمدی، محمود فکری، رحمان رضایی، پوریا پورسرخ، علی دایی، علیرضا نیکبخت واحدی، کریم باقری، جواد کاظمیان و ... به میدان رفتند.

بازی خیرخواهانه امروز با درخشش علی دایی و ۳ گلی که زد ۴ به ۴ مساوی به اتمام رسید. ۲ گل از ۴ گل تیم رسانه ورزش را هم عادل فردوسی پور زد. رضا ترابیان و محمدحسین میثاقی دیگر گلزنان تیم رسانه ورزش بودند.

جم اوزنج، مدير عامل گرو دارويي نونورديسك، دكتر نيكو سخن، رييس انجمن ديابت، دكتر غلامحسين نوربخش، مدير عامل سازمان تامين اجتماعي و بهرام افشارزاده سرپرست باشگاه استقلال و سرپرست حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان، مهمانان ویژه این بازی بودند.