حمایت از فرهنگ ترویج کتاب و کتاب خوانی در حد شعار است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آزاد دبیر ستاد برگزاری هفته کتاب در شهرستان تایباد صبح شنبه در حمع خبرنگارن گفت: متاسفانه حمایت مالی چندانی از سوی مسئولان و دارای منابع مالی انجام نمی شود و بیشتر وعده و و عیدها به پشت تریبون ها و در حد شعار منحصر می شود.

وی گفت: با این وجود با همکاری فرماندار به عنوان رئیس ستاد هفته کتاب و سایر نهادها و موسسات و مراکز فرهنگی ذی ربط امسال هفته کتاب را در سطح شهرستان باشکوه تر از همیشه برگزار می کنیم که البته همکاری آموزش وپرورش و معاونت پرورشی این اداره در این زمینه قابل ستایش و تقدیر است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی علاوه برپرپایی نمایشگاه کتاب ومحصولات فرهنگی درمحل مجتمع فرهنگی وهنری، مراسم تجليل از خادمان كتاب، كتابداران، نويسندگان ومولفان و فعالان فرهنگ عمومي شهرستان، تبليغات شهری و روستایی شامل نصب بنر و پارچه نوشته در سطح شهر و ادارات و مدارس، نواختن زنگ مطالعه و كتابخوانی درهمه مدارس و به صورت محوری در دبیرستان دخترانه نرجس از مهمترین برنامه های هفته کتاب در شهرستان تایباد برشمرد.

آزاد با بیان اینکه هفته کتاب از مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور است ادامه داد: امسال نیز همانند سال های گذشته درحد توان با اجرای برنامه های متنوع و مطلوب به استقبال هفته کتاب می رویم.

وی سوق دادن عموم مردم به سمت کتاب خوانی را اقدامی مثبت، ریشه ای و نیازمند عزم همگانی دانست و گفت: مهم ترین هدف برگزاری مراسم هفته کتاب، تبلیغ و ترویج فرهنگ مطالعه به عنوان یک فریضه و واجب دینی و ملی است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد افزود: ترویج فرهنگ کتابخوانی که همواره ازدغدغه های رهبر معظم انقلاب است منحصر به یک هفته نیست و لذا همه ایام سال باید تشویق به مطالعه کتاب به عنوان تنها منبع جامع دانایی و علم آموزی در دستور کار فرهیختگان و نهادهای فرهنگی قرار گیرد.

حمزه آزاد افزود: امسال سعی کردیم از توان فرهیختگان و بخش های مردمی، حوزوی و دانشگاهی حتی فروشندگان لوازم التحریر استفاده کنیم تا تمامی برنامه های اجرایی در هفته کتاب صرفا متکی به هزینه های ریالی نباشد.