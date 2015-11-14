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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تایباد:

حمایت از فرهنگ ترویج کتاب و کتاب خوانی در حد شعار است

حمایت از فرهنگ ترویج کتاب و کتاب خوانی در حد شعار است

تایباد- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به بی رغبتی مسئولان این شهرستان برای برگزاری مراسم هفته کتاب بیان کرد: حمایت از فرهنگ ترویج کتاب و کتاب خوانی در بین دستگاه های اجرایی در حد شعار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آزاد دبیر ستاد برگزاری هفته کتاب در شهرستان تایباد صبح شنبه در حمع خبرنگارن گفت: متاسفانه حمایت مالی چندانی از سوی مسئولان و دارای منابع مالی انجام نمی شود و بیشتر وعده و و عیدها به پشت تریبون ها و در حد شعار منحصر می شود.

وی گفت: با این وجود با همکاری فرماندار به عنوان رئیس ستاد هفته کتاب و سایر نهادها و موسسات و مراکز فرهنگی ذی ربط امسال هفته کتاب را در سطح شهرستان باشکوه تر از همیشه برگزار می کنیم که البته همکاری آموزش وپرورش و معاونت پرورشی این اداره در این زمینه قابل ستایش و تقدیر است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی علاوه برپرپایی نمایشگاه کتاب ومحصولات فرهنگی درمحل مجتمع فرهنگی وهنری، مراسم تجليل از خادمان كتاب، كتابداران، نويسندگان ومولفان و فعالان فرهنگ عمومي شهرستان، تبليغات شهری و روستایی شامل نصب بنر و پارچه نوشته در سطح شهر و ادارات و مدارس، نواختن زنگ مطالعه و كتابخوانی درهمه مدارس و به صورت محوری در دبیرستان دخترانه نرجس از مهمترین برنامه های هفته کتاب در شهرستان تایباد برشمرد.

آزاد با بیان اینکه هفته کتاب از مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور است ادامه داد: امسال نیز همانند سال های گذشته درحد توان با اجرای برنامه های متنوع و مطلوب به استقبال هفته کتاب می رویم.

وی سوق دادن عموم مردم به سمت کتاب خوانی را اقدامی مثبت، ریشه ای و نیازمند عزم همگانی دانست و گفت: مهم ترین هدف برگزاری مراسم هفته کتاب، تبلیغ و ترویج فرهنگ مطالعه به عنوان یک فریضه و واجب دینی و ملی است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد افزود: ترویج فرهنگ کتابخوانی که همواره ازدغدغه های رهبر معظم انقلاب است منحصر به یک هفته نیست و لذا همه ایام سال باید تشویق به مطالعه کتاب به عنوان تنها منبع جامع دانایی و علم آموزی در دستور کار فرهیختگان و نهادهای فرهنگی قرار گیرد.

حمزه آزاد افزود: امسال سعی کردیم از توان فرهیختگان و بخش های مردمی، حوزوی و دانشگاهی حتی فروشندگان لوازم التحریر استفاده کنیم تا تمامی برنامه های اجرایی در هفته کتاب صرفا متکی به هزینه های ریالی نباشد.

 

 

 

 

کد مطلب 2966401

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