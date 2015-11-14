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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۴۱

سرپرست اجرایی رئیس جمهور در کمپ تیم های ملی وزنه برداری حاضر شد

سرپرست اجرایی رئیس جمهور در کمپ تیم های ملی وزنه برداری حاضر شد

مرتضی بانک، سرپرست اجرایی رئیس جمهور، با حضور در محل کمپ تیم های ملی وزنه برداری از آخرین تمرینات تیم ملی در آستانه حضور در رقابتهای جهانی آمریکا بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، معاون اجرایی رئیس جمهور در این بازدید، ضمن گفتن خسته نباشی به تک تک اعضای تیم ملی برای آنها در مسابقات جهانی پیش رو آرزوی موفقیت کرد. بانک همچنین دقایقی با بهداد سلیمی، قهرمان وزنه برداری کشور صحبت و ابراز امیدواری کرد با طی کردن دوران نقاهت هرچه زودتر به میادین بازگردد.

معاون اجرایی رئیس جمهور قبل از بازدید از تمرین ملی پوشان وزنه برداری، با حضور در ساختمان اداری فدراسیون، با علی مرادی، رئیس و حسین مقامی دبیر فدراسیون وزنه‌برداری هم ملاقات کرد و در یک نشست صمیمانه پیرامون آخرین وضعیت تیم ملی قبل از حضور در رقابتهای جهانی و همینطور شرایط  فدراسیون در دوره  جدید ریاست علی مرادی گفتگو کرد.

گفتنی است گروه اول کاروان وزنه برداری کشور بامداد دوشنبه 25 آبان ماه تهران را به مقصد هیوستون آمریکا ترک می کند.

کد مطلب 2966443

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