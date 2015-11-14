به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش ظهر شنبه در حاشیه افتتاحیه همایش کشوری مسئولان قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از فعالیت های جذاب در امور تربیتی که از ابتدای انقلاب مورد توجه بوده و بعد از سه دهه گسترش زیادی پیدا کرده فعالیت های قرآنی است، یادآور شد: در حوزه قرآن تاکید آموزش و پرورش بر حفظ و قرائت قرآن است که می تواند حفظ کل قرآن یا حفظ موضوعی قرآن از سوی دانش آموزان باشد.

وی گفت: در حوزه نماز تاکید ما بر سند کامل توسعه اقامه نماز مدارس است که در قالب آن باید نمازخانه های مدارس توسعه پیدا کنند، نماز در تمام مدارس برگذار شده و ساعت نماز در برنامه درسی جای بگیرد و مدیران مدارس به عنوان یک الگو در نماز حضور پیدا کنند تا بتوانیم با تشویق نماز را بین دانش آموزان توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه طبق برآوردهای انجام شده ۲۵ درصد مدارس کشور نمازخانه ندارند، افزود: سازمان نوسازی در ساخت مدارس جدید حتما ایجاد نمازخانه را لحاظ می کند و بدون نماز خانه هیچ مدرسه ای تحویل گرفته نمی شود و درباره مدارس قدیمی فاقد نمازخانه نیز اگر مسجدی در مجاورت مدرسه وجود داشته باشد، دانش آموزان به آن جا سوق داده می شوند و یا اینکه سعی می شود طی سه چهار سال آینده در تمام مدارسی که زمین مناسب داشته باشند، نمازخانه ایجاد شود.

میزبان بعدی مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزی همدان است

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در اشاره به برگزاری هر ساله مسابقات قرآن، نماز و عترت دانش آموزی، بیان کرد: استان خراسان رضوی میزبان ثابت مسابقات قرآن عترت و نماز است با این حال هر ساله به شکل چرخشی استان دیگری نیز میزبان بخشی از مسابقات خواهد بود که در سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴ فارس میزبان شد و در تابستان آینده این میزبانی به همدان واگذار شده است.

کفاش ادامه داد: مرحله مدرسه ای این مسابقات هم اکنون در حال برگزاری است و مراحل منطقه ای، استانی و کشوری نیز به ترتیب در زمستان، بهار و تابستان برگزار خواهد شد.

دو هزار کانون فرهنگی و اردوگاه دانش آموزی در کشور وجود دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بخش فرهنگی و هنری تاکید آموزش و پرورش بر توسعه کانون های فرهنگی تربیتی و اردوگاه های دانش آموزی است که در حال حاضر دو هزار مورد از آن ها در سراسر کشور وجود دارد و در دولت جدید نیز توسعه کمی و کیفی آن ها مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: نیروی انسانی کانون ها تامین شده و نسبت به گذشته اعتبارات بیشتری نیز به آن ها تعلق گرفته است و سعی داریم که در قالب برنامه ششم نیز امکانات بیشتری در اختیار آن ها قرار دهیم.

مشکل نیروی انسانی مراکز دارالقرآن برطرف شد

کفاش با اشاره به وجود ۶۵۰ مرکز دارالقرآن در سطح کشور، اظهار کرد: مشکل نیروی انسانی این مراکز حل شده و توسعه کمی و کیفی و تجهیز آن ها از لحاظ امکانات هم مورد توجه قرار گرفته است.

وی یادآور شد: مراکز دارالقرآن محل تجمع دانش آموزان نخبه قرآنی است و در هر مرکز بین ۱۰۰ تا ۷۰۰ دانش آموز می توانند تحصیل کنند.

یک میلیون دانش آموز به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه توسعه برنامه زیارت اولی ها نیز مورد توجه قرار گرفته است، گفت: برنامه زیارت اولی ها بازدید از مرقد مطهر امام رضا(ع) در مشهد برای دختران دوم دبیرستان است که تا به حال به مشهد نرفته اند که طی سال جاری هفت هزار نفر به این اردو اعزام شده اند که دو هزار نفر از آن ها مربوط به مهر و آبان بوده است و تا پایان سال این مقدار افزایش پیدا خواهد کرد.

کفاش با اشاره به اینکه سال گذشته ۶۵۰ هزار دانش آموز در قالب اردوی راهیان نور به جبهه های نبرد اعزام شدند، ادامه داد: در برنامه سال جاری اعزام یک میلیون دانش آموزان به اردوی راهیان نور وجود دارد که تا به امروز ۲۵۰ هزار نفر از آن ها اعزام شده اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره چپ شدن اتوبوس راهیان نور دانش آموزان دختر در شیراز، بیان کرد: چه طی سال گذشته و چه در سال جاری هرگز هیچ اتفاقی در قالب این اردوها برای دانش آموزان رخ نداده است و این حادثه هم در اثر تعلل رخ نداده بلکه به خاطر بارندگی شدید و لغزنده بودن جاده ایجاد شده است و باید دانست که برای اردوی راهیان نور دستورالعمل های دقیقی وجود دارد.

پنج هزار مربی آموزش های اردویی می بینند

رئیس سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: تابستان سال جاری سه هزار مربی از سراسر کشور از آموزش های اردویی برخوردار شدند تا بعد این آموزش ها را به استان های خود منتقل کنند که قرار است در تابستان سال آینده پنج هزار مربی در این زمینه آموزش ببینند.

کفاش گفت: فراخوان پرسش ریاست جمهوری درباره موضوع هسته ای اعلام شده که دانش آموزان و خانواده های آن ها، معلمان و دانشجو معلمان می توانند در قالب ارائه مقاله، پژوهش، نقاشی، سرود و از این قبیل به پرسش پاسخ دهند و در مسابقه شرکت کنند و کنگره نهایی این مسابقه نیز در اسفند برگزار خواهد شد.

شبکه اجتماعی دانش آموزی تا پایان سال راه اندازی می شود

وی درباره شبکه اجتماعی دانش آموزی، گفت: مراحل مطالعاتی این شبکه به اتمام رسیده، قرارداد مربوطه با وزارت فناوری انجام شده و تمام اطلاعات دانش آموزان ممتاز نیز برای ورود به شبکه جمع آوری شده است فقط به یکسری از هماهنگی ها نیاز دارد که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال این شبکه را راه اندازی کنیم.