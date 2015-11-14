فرهنگ مطالعه باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در دیدار با کتابداران استان زنجان بابیان اینکه بهترین تفریح انسان کتاب‌خوانی است که سبب نشاط روحی می‌شود افزود: بی‌توجهی به مقوله کتاب و کتاب‌خوانی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد و باعث تضعیف فرهنگ و توسعه جوامع می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در جامعه باید به مفهوم تفریح توجه شود و نسبت به تفریح سالم برنامه‌ریزی لازم انجام شود ادامه داد: باید توجه ویژه به فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در استان صورت گیرد و موانع توسعه این فرهنگ در جامعه رفع شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان افزود: افراد زمان‌های زیادی در شبانه‌روز را از دست می‌دهند و انسان عاقل کسی است که از این زمان‌های کوتاه ایجادشده استفاده لازم را ببرد و علم و دانستی های خود را بیش از پیش تقویت کند.

حجت‌الاسلام خاتمی تأکید کرد: امروزه رسانه‌های شنیداری، نوشتاری و دیداری بسیاری از نیازهای افراد را تأمین می‌کنند که در گذشته این عرصه وجود نداشت و جوانان در گذشته تنها برای یافتن نکته ای به سمت کتاب‌خوانی می‌رفتند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان افزود: متأسفانه در جامعه تفریح را لودگی، بی‌خیالی و الکی‌خوش بودن می‌دانند این در حالی است که بهترین تفریح انسان کتاب‌خوانی است.

حجت‌الاسلام خاتمی افزود: رسانه‌ها باید فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی را در جامعه فرهنگ‌سازی کنند.