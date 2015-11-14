به گزارش خبرنگار مهر، طرح عابر یار برای کاهش سوانح مربوط به استان و خودرو در سطح شهر اجراشده که این طرح به مدت یک هفته عملیاتی می‌شود.

این طرح ظهر شنبه با برگزاری مراسمی با حضور رانندگان و عابران پیاده قانون‌مدار در تقاطع محمد رسول‌الله و عدل با عنوان «یادمان قربانیان سوانح رانندگی اجراشد.

وهاب میزانی در خصوص این طرح اظهار داشت: برای اجرای این طرح دستگاه‌های اجرایی مختلف که در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک فعالیت دارند ازجمله پلیس راهور، راه و شهرسازی و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری برنامه‌های متنوعی را در هفته «یادمان قربانیان سوانح رانندگی» برگزار می‌کنند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین اضافه کرد: متأسفانه بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی به‌ویژه چراغ راهنمایی برای عبور از خط‌کشی‌های معابرموجب افزایش سوانح درون‌شهری شده و عده‌ای جان خود را ازدست‌داده‌اند که تداوم این روند نگران‌کننده است.

وی تصریح کرد: در این طرح تلاش می‌کنیم بافرهنگ سازی لازم زمینه کاهش سوانح و ایجاد فضایی ایمن برای تردد در شهر را فراهم کنیم که در گام نخست با اهدا گل به عابران پیاده و رانندگان قانون‌مدار در راستای رعایت قوانین عبور از عرض خیابان این کار شروع‌شده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: برنامه‌هایی در حوزه انضباطی و فرهنگی اجرا می‌شود که در بخش انضباطی شامل ثبت تخلف و توجه به چراغ راهنمایی و رانندگی است که دوربین‌های ثبت تخلف در تقاطع‌های سطح شهر قزوین فعال‌شده است.

میزانی خاطرنشان کرد: دوربین‌های سطح شهر تخلف رانندگان را ثبت کرده و برگه جریمه برای رانندگان متخلف صادر می‌شود که این طرح یک عامل بازدارنده محسوب می‌شود تا رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و به حقوق عابران پیاده توجه کنند.

وی گفت: در بخش فرهنگی هم در مقاطع زمانی مختلف به‌ویژه هنگام تعطیلی مدارس، خرید عمومی و یا مواقعی که جمعیت زیادی در سطح شهر تردد می‌کند طرح عابر یار را اجرا می‌کنیم تا فرهنگ‌سازی شود.

میزانی تصریح کرد: عابر یاران با استقرار در تقاطع‌های پرتردد سطح شهر قزوین ضمن تذکر به مردم و شهروندان زمان عبور پس از سبز شدن چراغ را یادآوری می‌کنند تا تردد بدون حادثه انجام شود.

وی بیان کرد: با اجرای طرح عابر یار در شهر قزوین خوشبختانه ۳۰ درصد شهروندان در هنگام عبور از خیابان به چراغ راهنمایی و رانندگی توجه می‌کنند و با رعایت قوانین عبور می‌کنند.