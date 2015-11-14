بصیرت یک اصل در مبارزه با هجمه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ا... سید عبدالهادی هاشمی شاهرودی، در دوره آموزشی بصیرت افزایی کارکنان نیروی انتظامی، که پیش از ظهر شنبه در فرماندهی انتظامی استان آغاز شد، گفت: در جامعه اگر بصیرت نباشد اداره اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه و بسیج همه فلج می شوند و بصیرت یک اصل است.

افزود: امروز هر کسی بگوید که با وجود ماهواره و اینترنت و موبایل دیگر باید جوانان را به حال خود رها کنیم حرفی اشتباه است چرا که جوانان در گذشته که زندگی سنتی بود و هیچ کدام از این وسایل ارتباط جمعی نبود باز هم معصیت انجام می دادند ولی امروزه با مدرن شدن زندگی گناهان نیز مدرن شده است.

وی تصریح کرد: نسخه ابدی که قرآن برای جلوگیری از گناهان پیچیده است بهشت و جهنم است و همان دستوراتی که سابقا برای جوانان بوده است در زمان کنونی نیز بوده است.

گفتنی است این دوره با شرکت 126 نفر که همه از فرماندهان انتظامی شهرستان و معاونین ستادی و اجرایی نیروی انتظامی استان و شهرستان هستند و به مدت چهار شبانه روز و با نام شهید (میلاد جر) از امروز شنبه در حال برگزاری است.

نمایشگاهی نیز با دو غرفه به نام ایثار و عرضه محصولات فرهنگی در کنار برگزاری این دوره برپا شده است و هدف از برپایی این نمایشگاه انتقال منزلت و جایگاه رفیع شهدا به کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی است.