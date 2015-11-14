  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۰۹

آیت ا... هاشمی شاهرودی:

بصیرت یک اصل در مبارزه با هجمه دشمنان است

بصیرت یک اصل در مبارزه با هجمه دشمنان است

گرگان- نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، گفت: در عرصه جنگ نرم و هجمه هایی که از سوی دشمنان در این عصر شاهد هستیم بصیرت افزایی ضروری است و باید یک اصل باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ا...  سید عبدالهادی هاشمی شاهرودی، در دوره آموزشی بصیرت افزایی کارکنان نیروی انتظامی، که پیش از ظهر شنبه در فرماندهی انتظامی استان آغاز شد، گفت: در جامعه اگر بصیرت نباشد اداره اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه و بسیج همه فلج می شوند و بصیرت یک اصل است.

افزود: امروز هر کسی بگوید که با وجود ماهواره و اینترنت و موبایل دیگر باید جوانان را به حال خود رها کنیم حرفی اشتباه است چرا که جوانان در گذشته که زندگی سنتی بود و هیچ کدام از این وسایل ارتباط جمعی نبود باز هم معصیت انجام می دادند ولی امروزه با مدرن شدن زندگی گناهان نیز مدرن شده است.

وی تصریح کرد: نسخه ابدی که قرآن برای جلوگیری از گناهان پیچیده است بهشت و جهنم است و همان دستوراتی که سابقا برای جوانان بوده است در زمان کنونی نیز بوده است.

گفتنی است این دوره با شرکت 126 نفر که همه از فرماندهان انتظامی شهرستان و معاونین ستادی و اجرایی نیروی انتظامی استان و شهرستان هستند و به مدت چهار شبانه روز و با نام شهید (میلاد جر) از امروز شنبه در حال برگزاری است.

نمایشگاهی نیز با دو غرفه به نام ایثار و عرضه محصولات فرهنگی در کنار برگزاری این دوره برپا شده است و هدف از برپایی این نمایشگاه انتقال منزلت و جایگاه رفیع شهدا به کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی است.

کد مطلب 2966459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها