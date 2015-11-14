دستور ناگهانی توقف فروش خودرو باوام ۲۵ میلیونی/طرح ۶ماهه ۶روزه شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای رسمی و ناگهانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با توجه به اینکه مقرر شده است صرفا منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تامین شود، بنابراین شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذیربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بدیهی است تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.

همچنین این بانک در نامه‌های جداگانه‌ای به مدیران عامل بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات خودرو، از آنها خواست که پس از اتمام سهمیه‌های مقرر، از پذیرش اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار خودروی تولید داخل، بیش از سقف اعلام شده، خودداری کنند.

بانک‌ مرکزی اعلام کرده است با توجه به هدف تعیین شده از اجرای طرح که خوشبختانه با استقبال هموطنان ظرف چند روز به صورت کامل محقق شد، امکان افزایش سقف مقرر شده به دلیل آثاری که می‌تواند بر برخی شاخص‌های اقتصاد کلان داشته باشد، وجود ندارد به تمام تولیدکنندگان و نمایندگی‌های فروش خودرو اعلام می‌شود هرگونه فروش مازاد بر سقف اعلام شده، نمی تواند توسط نظام بانکی تامین مالی شود .

در همین حال، براساس تازه ترین آمار، تعداد فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی از دوشنبه گذشته تا ظهر امروز شنبه از مرز ۱۲۵ هزار دستگاه گذشته است.

البته مسئولان ایران خودرو به خبرنگار مهر اعلام کردند که از دوشنبه گذشته تا ساعت ۱۲ امروز شنبه ۵۸ هزار خودرو پیش ثبت نام شده است که از این تعداد، برای ۴۷ هزار دستگاه خودرو واریز وجه داشته ایم. بر این اساس، بیشترین میزان فروش خودرو به ترتیب در خانواده پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ و سمند بوده است.

در همین حال، مسئولان سایپا هم به خبرنگار مهر خبر دادند که تا ظهر امروز ۶۷ هزار و ۱۹ دستگاه خودرو واریز وجه داشته‌ایم. در این میان، ۳۶ هزار و ۹۰۶ دستگاه از خانواده x۱۰۰ (پراید)، ۱۳ هزار و ۳۵۶ دستگاه از خانواده تیبا، ۹ هزار و ۲۷۲ دستگاه خودرو از خانواده تندر و ۶ هزار و ۱۹۰ دستگاه وانت آریسان در قالب این طرح، فروخته شده است.

نامه‌نگاری بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که پیش از این، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی هم هفته گذشته اعلام کرده بود: عمر اجرای طرح ارائه تسهیلات برای خرید خودرو و کالا شش ماهه است و بنا نداریم که آن را در میانه راه متوقف کنیم.

طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی که در ابتدا قرار بود ۷ ساله باشد، در روز اجرا (دوشنبه هفته گذشته) به صورت ناگهانی ۴ ساله شده بود.