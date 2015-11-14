مربیان پرورشی مدارس باید با عشق و انگیزه فعالیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا آذری صبح شنبه در افتتاحیه همایش کشوری مسئولان قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش گفت: سرمایه ای گران بها و بی بدیل به نام قرآن برای تربیت و هدایت انسان ها در اختیار داریم که چگونگی استفاده از آن کاری تخصصی، علمی و ظریف است.

وی تصریح کرد: می توان بسیاری از مشکلات و آسیب های جامعه را با قرآن حل کرد و مصون سازی دانش آموزان از طریق آشنایی آن‌ها با قرآن است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: باید بیش از این در حوزه قرآن کار انجام شده و در این زمینه از راهکار های نوین استفاده شود.

آذری با بیان اینکه یکی از آسیب های اجتماعی ما در حوزه الگوهاست، گفت: باید مسئولان و کارشناسان قرآنی آموزش و پرورش الگویی باشند که سایر معلمان و دانش آموزان از آن استفاده کنند.

وی بیان کرد: اگر مقدمات هدایت یک انسان را فراهم کنیم دنیا را آباد کرده ایم و در عوض اگر باعث انحطاط یک انسان شویم دنیا را نابود کرده ایم چرا که یک انسان می تواند مظهر حرکت ها و اتفاق های بزرگی در جامعه باشد.