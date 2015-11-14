برگزاری نشست فوق العاده شورای دفاعی فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، نشست فوق العاده شورای دفاعی فرانسه متعاقب حملات تروریستی در پاریس شروع به کار کرد.

این نشست باهدف بررسی اوضاع و اعلام وضعیت فوق العاده برگزار شده است.

مانوئل والس نخست وزیر فرانسه، برنار کازنوو وزیر کشور و همچنین وزرای بهداشت و دادگستری در این نشست فوق العاده حضور دارند.

نمایندگان فرماندهی کل ارتش، پلیس و ژاندارمری هم از شرکت کنندگان در نشست شورای دفاعی هستند.

شش حمله هماهنگ تروریستی در پاریس، تلخ‌ترین و مرگبارترین فاجعه تروریستی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم را رقم زدند. در این مجموعه حملات تروریستی، تا کنون ۱۶۰ نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شده اند.