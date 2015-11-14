منصور پورحیدری در مورد ادعای کرار در مورد دریافت غرامت ۲۵۰ میلیونی در صورت جدایی از استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به هر حال بازیکن خارجی که به ایران می آید تنها برای گرفتن دلار و پول بازی می کند و آنهایی هم که بیشتر ایران و فضای باشگاه هایش را می شناسند طوری قراردادها و بندهایش را تنظیم می کنند که کمتر ضرر کنند.

وی در ادامه افزود: در مورد قرارداد کرار و بندهای قرارداد او چیز زیادی نمی دانم ولی این را می دانم که اصرار فراوانی وجود دارد که کرار از استقلال برود.

پورحیدری در مورد مخالفت مظلومی با جدایی کرار گفت: پرویز مظلومی مخالف جدایی کرار نیست او می گوید من بازیکن ندارم وگرنه خودم هم راحت ترم که کرار نباشد. البته مظلومی هم حق دارد. به هر حال دو بازیکن را در یک پست از دست داده هم ریوالدو و هم کرار. هر دو پلی میکر هستند و این کار را سخت می کند. به ویژه در پستی که بسیار مهم است.

سرپرست تیم فوتبال استقلال در ادامه پیرامون شایعه خرید و مذاکره مبعلی و بختیار رحمانی گفت: هنوز پرویز مظلومی لیستی به ما نداده است و از این دو بازیکن و پیوستن‌شان به استقلال بی خبرم.

سرمربی پیشین تیم ملی ایران در مورد عملکرد این تیم در دیدار برابر ترکمنستان گفت: تبریک می گویم، بازی خوبی بود، به ویژه برای بازی جوان هایی که زحمت کشیده اند، امیدوارم فدراسیون با در نظر گرفتن بازی های تدارکاتی به شکل گیری این تیم بیشتر از قبل کمک کند.

وی تاکید کرد: البته نه با ده روز تعطیلی برای یک دیدار تدارکاتی! اگر تیم کی روش بازی تدارکاتی به قدر کافی ندارد، مقصر خودش هم هست چون برای هر بازی ساده‌ای 10 روز لیگ را تعطیل می کند که این هم برای لیگ سخت است و هم برای برنامه ریزی جهت تدارکات تیم کی روش کار را سخت می کند چون بیش از این نمی‌توان لیگ را تعطیل کرد.

پورحیدری در ادامه افزود: برای بازی های معمولی تنها ۷۲ ساعت اردو کفایت می کند و در همه دنیا هم رسم همین است. شما مشکلات تیم های لیگ را ببینید، الان تیم ملی سه شنبه با گوام بازی می کند، کی برمی‌گردد که جمعه استقلال در اهواز بازی کند؟ این ها فشار است روی بازیکنان.

بازیکن سابق استقلال در ادامه در مورد وضعیت کنونی آبی پوشان گفت: بالاخره مسئولان استقلال توانستند تا سی درصد از قرارداد بازیکنان را پرداخت کنند که از این منظر اتفاق خوبی رخ داده ولی عمده ترین مشکل استقلال در اختیار نبودن بازیکنانی است که در اردوهای بلند تیم ملی می مانند.

وی در ادامه در مورد لیست خروجی پرویز مظلومی برای نیم فصل گفت: تا این لحظه لیستی به من داده نشده اما احتمالا خروجی و ورودی از دید مظلومی داریم چرا که تیم باید تقویت شود.

وی در ادامه پیرامون شایعه های لیست خروجی استقلال تاکید کرد: برهانی، طالب لو و رحمتی بزرگ تر های تیم هستند که هم خوب تمرین می کنند و هم به جمع کردن تیم به پرویز مظلومی کمک می کنند و هر کجا لازم باشد کنار تیم هستند.