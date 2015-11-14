درخواست برای تغییردیدار با پرسپولیس/به اتفاقات سپاهان کاری نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منصوریان در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال نفت تهران در وقفه رقابت های لیگ برتر و مصدومان این تیم، ضمن بیان مطلب فوق گفت: خدا را شکر همه مصدومان ما به استثنا سیدجلال حسینی به تمرینات بازگشته‌اند و کادر پزشکی تیم قول داده‌اند تا پایان هفته آینده وی را به شرایط مسابقه برسانند، البته این بازیکن از دیروز نرم دویدن و تمرینات اختصاصی خود را با تمرینات زیر نظر کادر پزشکی تیم شروع کرده است.

وی در ادامه افزود: در وقفه‌ای که برای رقابتهای لیگ برتر ایجاد شد، در غیاب ملی‌پوشان امید و بزرگسالان خود، تمرینات خوبی توانستیم انجام دهیم. ما چه در این دوره تعطیلی لیگ و چه نیم فصل بدنسازی نمی‌کنیم و فقط کارهای و برنامه های تاکتیکی خود را در تیم انجام می‌دهیم. روز شنبه هم یک دیدار تدارکاتی مقابل صبا داریم تا فرم مسابقه و شکل هفتگی تیم را حفظ کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در پاسخ به این پرسش که آیا در غیاب سیدجلال و ۶ بازیکن ملی پوش بزرگسال و امید نفت می‌توانید به خواسته‌های تاکتیکی خود در بازی با صبا برسید؟، اظهارکرد: آنچه از بازی با صبا می‌خواهیم این است که همه بازیکنان ما در عمل تاکتیک تیمی‌مان را به خوبی متوجه شوند. ضمن اینکه چهار بازیکن از تیم جوانان و امید به تمرینات تیم ما اضافه شده که دو نفر از آنها ۱۶ ساله و دو نفر دیگر ۱۹ساله هستند و می‌خواهیم ترس بازی با بازیکنان بزرگسال در آنها از بین برود.

وی در ادامه یادآور شد: در بازی با صبا به تنها چیزی که فکر نمی‌کنیم نتیجه است و در این دیدار تدارکاتی از دو ترکیب مختلف استفاده خواهیم کرد تا همه شانس بازی داشته باشند. در این بازی فقط به دنبال اجرای برنامه های تاکتیکی خود هستیم.

منصوریان در مورد بازی تیمش مقابل سپاهان در هفته دوازدهم و حضور استیماچ برروی نیمکت این تیم تاکید کرد: تمام تمرکزمان را روی بازیکنان سپاهان و نحوه بازی کردن آنها در آنالیزهایی که داشتیم، قرار داده‌ایم. نحوه بازی کردن فردی بازیکنان با حضور استیماچ تغییری نخواهد کرد. کاری به حواشی باشگاه سپاهان، تغییرات این تیم و نتایج اخیر آن نداریم. به سپاهان با احترام و به چشم قهرمان لیگ نگاه می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تیمش کار سختی مقابل سپاهان داشته و باید باهوش و زیرک باید مقابل این تیم بازی کند، افزود: پنج روز پس از بازی با سپاهان، دیداری سنگین مقابل استقلال در جام حذفی داریم و طبق ‌برنامه‌ای که اعلام شده، تنها چهار روز پس از آن، یعنی هشتم آذر مسابقه بازی سخت و سنگین دیگر مقابل پرسپولیس در لیگ داریم.

سرمربی تیم فوتبال تهران اضافه کرد: امروز با درخواستی رسمی از مسئولان سازمان لیگ خواسته‌ایم زمان بازی ما با پرسپولیس تغییر کرده و به دهم آذر منتقل شود زیرا حفظ سلامتی بازیکنان ما بویژه هفت ملی پوش بزرگسال و امیدمان اهمیت زیادی دارد. ضمن اینکه ما پس از بازی با پرسپولیس یک بازی عقب افتاده با استقلال اهواز داشته و در صورت صعود به نیمه نهایی جام حذفی باید بعد از آن با تراکتورسازی بازی کنیم.

وی همچنین یادآور شد: نباید بازی تیم نفت تهران در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا که بعد از بازی با تراکتورسازی است، را فراموش کنید؛ به همین دلیل از مسئولان سازمان لیگ خواسته‌ایم سلامتی بازیکنان ما را بیش از هرچیز در نظر بگیرند. البته با این فشردگی بازی‌ها، وضعیت ما در جدول هم اهمیت زیادی دارد.

منصوریان که با سایت باشگاه نفت گفتگو می‌کرد، در ادامه تاکید کرد: باشگاه نفت همیشه با تیم بزرگسالان و تیم امید تعامل خیلی خوبی داشته و دارد که حضور ۷ بازیکن امید و بزرگسال (با احتساب سیدجلال حسینی) گواه بر این موضوع است اما انتظار ما این بوده که فدراسیون فوتبال و بویژه سازمان لیگ هم شرایط خاص تیم ما را هم در نظر بگیرند و با ما تعامل داشته باشند.

وی اضافه کرد: اگر این تعامل صورت نگیرد برای حفظ منافع باشگاه، ناخواسته مجبوریم ایده‌های‌مان را در این خصوص تغییر دهیم و اگر هم مجبور شویم ایده خود را عوض کنیم هردو طرف ضرر می‌کنند.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در پایان در مورد مشکلات مالی باشگاه نیز گفت: تیم نفت مانند خیلی از باشگاه‌ها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند و در این خصوص مدیرعامل باشگاه طی چند روز اخیر با رسانه‌های مختلف صحبت کرده و خود ایشان پاسخگوی این مسائل هستند.