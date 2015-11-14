۱۱ دوربین نظارتی در جاده های چهارمحال و بختیاری نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر سلمان زاده پیش از ظهر شنبه در کارگروه حمل و نقل با اشاره به اینکه هشت دوربین نظارتی برای نصب در جاده های چهارمحال و بختیاری تا پایان سال خریداری می شود، اظهار داشت: ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار برای خرید هشت دوربین نظارتی در چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته است.
وی افزود: سال گذشته با اعتبار ۱۲۰ میلیون تومان سه دوربین نظارتی در استان خریداری شده است.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ۱۱ نقطه در جاده های چهارمحال و بختیاری برای نصب دوربین های نظارتی در نظر گرفته شده است.
وی عنوان کرد: همایش های مختلفی در راستای فرهنگ سازی استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران برگزار شده که تاکنون ۱۰۰ کلاه ایمنی بین موتورسواران توزیع شده است.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: خرید یک هزار کلاه ایمنی و ۷۰۰ دست دستکش برای فرهنگ سازی استفاده از کلاه ایمنی در دستور کار است که با همکاری دهیاری ها، کلاس های آموزشی برای موتور سواران استان برگزار می شود.
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