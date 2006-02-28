ديدار قريب الوقوع وليد جنبلاط از آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه النهار، قراراست درخلال اين سفر، وليد جنبلاط و مروان حماده با مقاماتي از كاخ سفيد و وزارت امورخارجه آمريكا مذاكره كنند.

همچنين اين شخصيت معارض سوري، در اين سفر ازمراكز پژوهش درواشنگتن ونيويورك ديدن مي كنند؛ ديداربا اقليت لبناني در آمريكا نيزدرضمن برنامه هاي سفراين دوگنجانده شده است.

منابع آگاه ازبرنامه هاي سفرجنبلاط و حماده اعلام كردند: تماس هاي مداوم براي برگزاري نشست هايي بين اين دوشخصيت لبناني با كاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريكا و ديويد ولش معاون وي درخاورميانه و همچنين استفان هادلي مشاورامنيت ملي اين كشور درحال انجام است.

حماده و جنبلاط پس ازواشنگتن به نيويورك مي روند تا درآنجا با كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد و ابراهيم الغمبري نماينده عنان در امورسياسي ديداركنند.

قرار است جنبلاط روزدوشنبه 6 مارس( 15 اسفند) درمركزسياست هاي خاورميانه درموسسه پژوهشي بروكينگز،سخنراني را با عنوان "درگيري براي استقلال لبنان، يك سال پس ازترورحريري" ايراد كند.

همچنين رهبردروزي هاي لبنان سخنراني ديگري را درنيويورك درشوراي روابط خارجه كه موسسه اي پژوهشي است ، ايراد خواهد كرد.

درحالي جنبلاط و حماده به آمريكا سفرمي كنند كه پنج شنبه گذشته كاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريكا طي ديداري غيرمنتظره وارد لبنان شد و با رهبران گروه مخالف لبنان معروف به 14 مارس ديداركرد.

رايس درخلال اين سفربا فواد سنيوره نخست وزيرو نصرالله سفيراسقف اعظم ماروني هاي لبنان و همچنين سعد الحريري رئيس فراكسيون اكثريت پارلمان لبنان و وليد جنبلاط ديداركرد.

وي با اميل لحود رئيس جمهوري لبنان ديدارنكرد.

گروه 14 مارس كه جنبلاط و حماده نيز درآن عضويت دارند، به اميل لحود مهلت دادند تا فرارسيدن آن، ازقدرت كناره گيري كند و اعلام كردند كه براي رسيدن به اين منظورتحركات قانوني و مردمي انجام مي دهند.

درواكنش به اين اقدام گروه 14 مارس اميل لحود تاكيد كرد: تا به پايان رسيدن دوره قانوني رياست جمهوري اش درنوامبر( آبان ماه ) سال 2007 از قدرت كناره گيري نمي كند.



اخيرا نيز سعدالحريري رئيس فراكسيون اكثريت پارلماني لبنان به آمريكا سفر كرده بود و طي آن با مقامات بلندپايه اين كشور ديدار و گفتگو كرد.



اين در حالي است كه بسياري از رهبران سياسي و مذهبي لبنان به دخالتهاي آشكار بيگانگان و در راس آنها آمريكا در امور داخلي كشورشان وتلاش آنها براي قيموميت بر لبنان هشدار داده اند.