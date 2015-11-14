یک هزار طرح تحقیقاتی در صنایع الکترونیک حمایت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی وحدت اظهار داشت: تاکنون یکهزار طرح صنایع الکترونیک مورد حمایت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) قرار گرفته است که از این تعداد بیش از ٨٠٠ طرح با موفقیت به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده فعالیت های صندوق صحا شامل اعطای تسهیلات مالی و صدور ضمانت نامه است، حمایت از طرح‌های الکترونیکی صنعت برق را از اولویت‌های این صندوق برشمرد و ادامه داد: وظیفه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، حمایت از صنایع ارتباطی، اتوماسیون، رایانه‌ای، الکترونیک نوری، قطعات الکترونیک، الکترونیک مصرفی و الکترونیک کاربردی است و شرکت‌های فعال در این حوزه ها، می توانند از تسهیلات و خدمات صندوق بهره مند شوند.

وحدت تصریح کرد: صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، آمادگی آن را دارد تا از طرح‌های مرتبط با ماموریت‌های صندوق حمایت کند.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک با اشاره به عزم این صندوق در حمایت از طرح‌های الکترونیک صنایع مختلف گفت: با توجه به کاربرد وسیع الکترونیک در سیستم های کنترلی و اتوماسیون صنعت برق، حمایت و اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به طرح‌های الکترونیک صنعت برق به عنوان یکی از زیرساخت‌های کشور از اولویت های صحا به شمار می رود.