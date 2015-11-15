به گزارش خبرنگار مهر، موسسه مسیر، مجموعه ای پژوهشی، آموزشی و رسانه ای در حوزه فرهنگ انقلاب اسلامی است که با هویتی دانشجویی از سال ۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف مرکزی و بنیادی این مجموعه، تدوین الگوی جامع فرهنگ در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی- ایرانی است.
جدیدترین محصول مؤسسه مسیر، نرمافزار «آموزش زبان عربی با لهجه عراقی» که در ایام تاسوعا و عاشورای امسال طراحی، تولید و در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
این نرمافزار یک دوره آموزشی با تدریس دکتر مسعود فکری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است که به همت «مرکز رشد و ارتقا فعالان فرهنگی» تأمین محتوا و توسط «مؤسسه مسیر» طراحی، تولید و توزیع شده است. این دوره آموزشی که با هدف آموزش «زائرین ایرانی پیادهروی اربعین حسینی» برای ارتباط مؤثر با زائران عربزبان، به ویژه عراقی طراحی شده است، شامل ۴۵۰ دقیقه فیلم آموزشی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته است. همچنین یک کتابچه راهنما (محصولی از موکب شباب المقاومه) و نقشههای عتبات عالیات نیز به ضمیمه این نرمافزار در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت. این محصول در قالب یک DVD و با تخفیف ۵۰%، با قیمت ۵٫۰۰۰ تومان در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است.
برای خرید و یا کسب اطلاعات بیشتر، میتوانید از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:
۱- فروشگاه اینترنتی مسیر در بازار پست: برای خرید اینجا کلیک کنید
۲- ارسال پیامک «آموزش عربی» به سامانه ۵۰۰۰۵۰۰۰۲
۳- مؤسسه مسیر: تهران. خیابان انقلاب. قبل از میدان فردوسی. کوچه شهید براتی. کوچه تمدن. بنبست اول. پلاک ۲٫ طبقه سوم
۴- فروشگاه سلام: تهران. خیابان کارگر جنوبی. پاساژ مهستان. طبقه اول. واحد ۸
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