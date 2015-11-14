بستن زنجیر چرخ در محورهای كوهستانی گلستان الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل راه و شهرسازی گلستان، علی بخش رستمی گفت: هم‌اینك شاهد بارش برف در محورهای كوهستانی توسکستان گرگان، درازنو کردکوی، خوش ییلاق آزادشهر و گلیداغ هستیم و نیاز است رانندگانی که قصد عبور از این محورها را دارند زنجیرچرخ به همراه داشته و نحوه بستن آن را فرا گرفته باشند.

به گفته وی، با شروع مجدد بارش ها از شب گذشته، هم اكنون تمام محورهای استان باز است و تردد در آنها بعلت لغزندگی جاده ها با احتیاط همراه است.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با تاکید دوباره به رانندگان از آن‌ها خواست که به علائم راهنمایی و رانندگی موجود در سطح راه‌ها دقت کنند و با ماموران راهداری و پلیس راه نهایت همکاری را داشته باشند.

وی، همچنین به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی در راه های استان در هنگام شرایط نامساعد جوی به رانندگان توصیه کرد که از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی اظهار کرد: رانندگان قبل از حرکت حتما با مرکز مدیریت راه‌های استان به شماره ۵-۰۱۷۳۲۲۲۳۱۳۱ و تلفن گویای ۱۴۱ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ از وضعیت راه‌های استان در طول شبانه‌روز مطلع شوند و بعد اقدام به حرکت کنند.

رستمی متذكر شد: راهداران و نیروهای راهداری نیز در مسیر راه ها حضور دارند و آماده خدمات‌رسانی به مردم هستند.

مدیركل راه و شهرسازی گلستان با اشاره به آمادگی راهداران و عوامل راهداری برای اجرای هرچه بهتر طرح راهداری زمستانه سال ۹۴، گفت: برنامه ریزی شده كه در طول فصل سرما، ۴۰ اكیپ راهداری با استفاده از توان ۴۵۵ نیرو و عوامل راهداری در طول راه های استان مستقر شوند.

وی افزود: ۱۷۶ دستگاه ماشین آلات سبك، سنگین و نیمه سنگین نیز در این ایام در گردنه ها و راه های برفگیر استان حضور خواهند داشت.

وی اظهار کرد: هم اكنون ستاد مركزی راهداری زمستانه نیز در اداره كل راه و شهرسازی و ۹ اداره شهرستانی كه بعضاً دو شهرستان را تحت پوشش دارند، دایر است.

رستمی ادامه داد: طبق سنوات گذشته از اوایل مهرماه برنامه ریزی های لازم برای مقابله با هرگونه تغییرات جوی از قبیل تشكیل اكیپ های شهرستانی، استخراج آمارها و تهیه فهرست كشیك ها و اعلام كم و كاستی ها به مراجع ذیصلاح انجام شده است.

استان گلستان بیش از ۵ هزار کیلومتر برابر با ۲.۳ درصد از راه‌های کشور را تحت پوشش استحفاظی خود دارد.