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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۵۶

رییس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج:

بانک ایده مدیریت شهری کرج راه اندازی شد

بانک ایده مدیریت شهری کرج راه اندازی شد

کرج - رییس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج از راه اندازی بانک ایده مدیریت شهری کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعضای شورای اسلامی کلانشهر کرج پیش از ظهر امروز، شنبه با حضور اصحاب رسانه، در باشگاه فرهنگی میلاد برگزار شد.

مجیدکاویانی عضو شورای شهر کرج و رییس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج اظهار کرد: این مرکز در نظر دارد تا به منظور شناسایی، مشاركت و تعامل همه کارشناسان فعال و خبره در تصميم سازی، تصميم گيری نسبت به تهیه بانک اطلاعات طرح های مرتبط با رويكردی نوین و خلاقانه در حوزه مدیریت شهری کرج  اقدام کند.

کاویانی جمع آوری طرح های نو و بديع در راستای حوزه مدیریت شهری کرج، انتخاب طرح های برتر و ترسيم يک برنامه تعاملی و مشاركتی و منسجم برای جلب مشارکت بیشتر شهروندان، تدوين و ترسيم برنامه ها برای دوره های زمانی كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت، ايجاد بانک اطلاعاتی از طرح ها و کارشناسان خلاق و پویای شهر را جزو اهداف بانک ایده مدیریت شهری کرج عنوان کرد.

رییس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج به دستاوردهای این طرح اشاره کرد و گفت: شناسايی و جلب نظر کارشناسان خلاق و با انگیزه، تسهيل در امر تحقق اهداف و ماموریت های مدیریت شهری با مشارکت شهروندان، احساس تعلق بیشتر شهروندان و اجراي صحيح و هماهنگ برنامه ها از سوی عوامل درون سازمانی، تحقق كامل مشاركت فعال و پويا شهروندان نخبه در برنامه ها و اهداف سازمان و ايجاد بستری برای بهره گيري از خرد جمعی جزو دستاوردهای این طرح است.

ویژگی های بانک ایده مدیریت شهری کرج

کاویانی در ادامه به ويژگي بانک ایده اشاره کرد و گفت: ارائه طرح های تک برگی با فرمت ساده و كلی برای بارش افكار كه اين امر سبب می شود شهروندان و صاحب نظران در كوتاه ترين زمان ديدگاه و طرح مورد نظر خود را مطرح کنند.

عضو شورای شهر کرج به شاخص های طرح های برتر نیز اشاره کرد و گفت: طرح ها بايد نوین، پايدار، توسعه محور، و بومی سازی شده و قابلیت اجرا داشته باشند.

کاویانی در پایان به نحوه گزينش طرح های برتر اشاره کرد و گفت: ۱۰ نفر كارشناس حوزه شهری در زمينه هاي مختلف، طرح ها را با توجه به ابعاد مختلف به صورت مجزا بررسی و در مجموع به هر طرح ۱۰۰ امتياز می توانند ارائه كنند و در پايان جمع امتيازات كارشناسان از ۱۰۰۰ امتياز موجب شناسايی طرح های برتر می شود.

گفتنی است؛ در پایان این نشست سایت الکترونیک مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج رونمایی شد.

کد مطلب 2966620

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