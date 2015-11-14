به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی در خصوص کاربردهای ماهواره‌هایی که قرار است از سوی جمهوری اسلامی ایران وارد مدار شود، بیان کرد: طراحی و ساخت ایستگاه پرتاب ماهواره امام خمینی (ره)، طراحی و ساخت ماهواره بر سیمرغ و طراحی و ساخت ماهواره سنجشی طلوع که هر یک از ویژگی های منحصر بفردی در حوزه علم و فناوری فضایی برخوردار هستند برای نخستین بار در سطوح کاربردی طراحی و اجرا خواهند شد.

وی افزود: ماهواره‌ طلوع یک قابلیت تصویربرداری با دقت ۲۵ متر مربع از فاصله ۵۰۰ کیلومتری مدار زمین را دارد، کاربرد آن در زمینه های زیست محیطی، اکتشاف معادن، پیش بینی حوادث غیرمترقبه و موضوعات فضایی دیگر است.

وی با اشاره به اینکه دقت تصاویر ماهواره‌هایی که در دست طراحی هستند بسیار بهتر از ماهواره‌هایی است که تاکنون به فضا فرستاده شده‌اند، گفت: دقت تصاویر ماهواره‌های پیشرفته در حد متر است؛ اما ایران هنوز فاصله زیادی با طراحی این نوع ماهواره‌ها دارد.