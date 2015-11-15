حسین اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات کنسرت گروه «روشنا» توضیح داد: این کنسرت در دو بخش برگزار می شود که بخش اول در آواز افشاری و بخش دوم در آواز ابوعطا است. بخش دوم فضایی گردشی در دستگاه نوا و آواز دشتی دارد که به آهنگسازی من با تصانیفی روی اشعار استاد شفیعی کدکنی ساخته شده است.

وی در معرفی گروه اجرایی کنسرت گفت: استاد مظفر شفیعی آواز، وحید سرخوش نی، پویان گرامی تنبک، محمود پارسایی فر سه تار، رامین روشندل، متین آهنگری کمانچه و بنده سه تار گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دهیم که روز ۱۸ دی ماه امسال در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می شود.

این نوازنده سه تار با اشاره به ویژگی های کنسرت گروه «روشنا» بیان کرد: یکی از نکاتی که در این کنسرت سعی کردم به آن دست پیدا کنم رنگ صوتی متفاوت از فضای معمول است. من در این فضا تلاش کردم به جای ترکیب تار و سنتور از سه تار استفاده کنم ضمن اینکه در حوزه انتخاب اشعار نیز سعی بر این بوده تا با استفاده از اشعار یک شاعر به فضای یکدستی برسیم. برخی از آوازهای کار که توسط جناب شفیعی خوانده می شود روی قطعات ضربی است که می تواند به تحرک کار کمک کند.

اینانلو در پایان بیان کرد: با توجه به اینکه طی سال های اخیر آواز ناب ایرانی کمتر شنیده می شود بنابراین حضور استاد مظفر شفیعی به عنوان خواننده در این اثر می تواند نقطه عطفی در کنسرت باشد. ما در این اجرا تلاش می کنیم به گوشه های مشترک دستگاه ها بپردازیم تا با تغییر فضای ملودیک مخاطب ارتباط بیشتری با کار برقرار کند. ما در این اجرا کوشیده ایم نوآوری را در کار ارائه دهیم که این نوآوری به هیچ عنوان خارج از اصالت کار نیست.