آیین معارفه رییس جدید ورزش قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه آیین معارفه محسن خادمی رییس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان قرچک با حضور مسئولان استانی و شهرستان برگزار شد.

مسعود مرسلپور فرماندار شهرستان قرچک در آیین تودیع و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قرچک بر ضرورت گسترش و توسعه ورزش در این شهرستان تأکید کرد.

وی در این مراسم که مسئولان اداره ورزش و جوانان استان تهران و جمعی از مسئولان شهرستان قرچک حضور داشتند، افزود: تغییر و جابجایی امری طبیعی است و هر مسئولی روزی باید منتظر جابجایی باشد اما باید آنچه در مدیریت ها مورد توجه قرار گیرد، ابتکار عمل، خلاقیت و نوآوری است.

مرسل پور ادامه داد: برخی به مسئولیت ها و مناصب داده شده دل می بندند، به همین خاطر زمانی که می خواهد این مسئولیت را واگذار کنند، برایشان سخت و دشوار خواهد بود.

وی اضافه کرد: باید مدیران فعال در دولت یازدهم در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید قدم بردارند که این موضوع درباره اداره ورزش و جوانان شهرستان قرچک نیز صدق می کند.

وی با تأکید بر دوری رییس جدید اداره ورزش و جوانان قرچک ازفعالیت جناحی و حزبی گفت: نباید رییس جدید اداره ورزش و جوانان نیز به کار سیاسی و حزبی و تبلیغاتی برای فرد و یا افرادی بپردازد.