جشن تولد پسر هادی نوروزی در تمرین پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه پرسپولیس، هانی نوروزی از وقتی خردسال بود همراه زنده یاد هادی نوروزی در تمرینات پرسپولیس حاضر میشد و با شیطنتهای خود سر به سر اعضای تیم میگذاشت و متقابلا بازیکنان هم با او شوخی میکردند. حالا اعضای تیم قصد دارند در غیاب هادی نوروزی برای هانی جشن تولد بگیرند.
محمود خوردبین با اشاره به مطلبی که دیروز به درگیریاش در تمرین سرخپوشان منتشر شده بود، گفت: یک گفتگوی ساده را جنجال و درگیری اعلام کردند و من وقتی شنیدم، فکر میکردم با من شوخی میکنند. از این بابت خیلی تعجب کردم و حالا خوب است که ما درباره مراسم تولد هانی صحبت و هماهنگی میکردیم.
وی ادامه داد: این برنامه را هم برای روز سهشنبه تدارک دیدهایم. البته نمیخواستیم اعلام کنیم ولی با این خبری که منتشر شد، ناچار شدیم. به هر حال برای این برنامه کیکی هم تدارک میبینیم تا این بچه هم خوشحال شود.
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