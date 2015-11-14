نشست کتابخوان کودک و نوجوان در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کتابخوان کودک و نوجوان پیش از ظهر شنبه در سالن همایش کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان شهرکرد برگزار شد.

این نشست به همت اداره کل کتابخانه های چهارمحال و بختیاری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری برگزار شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری در این نشست اظهار داشت: ۱۵ کتاب حوزه کودک و نوجوان توسط کارشناسان در این نشست معرفی می شود.

فرزاد رحیمی عنوان کرد: این نشست با هدف معرفی کتاب ها کودک و نوجوانان و ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین کودکان و نوجوان برگزار شده است.

وی افزود: باید از همه ظرفیت های برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه بهره گرفت و تلاش کرد سرانه کتابخوانی استان افزایش پیدا کند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری در ادامه تاکید کرد: نشست های کتابخوان با معرفی جذابیت های کتاب ها نقش مهمی در علاقه مند کردن کودکان و نوجوانان به کتابخوانی دارد که تلاش داریم که این نشست ها را در مناطق مختلف استان در آینده برگزار کنیم.