به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نعمتی امروز شنبه موفق شد برگ دیگری به کارنامه درخشان خود بیافزاید و اکنون با کسب سهمیه پارالمپیک، اولین ورزشکار دارای معلولیت ایرانی است که مجوز حضور همزمان در رقابتهای المپیک و پارالمپیک را دارد.

وی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان گفت: مسابقات قهرمانی آسیا در بخش کسب سهمیه بسیار طولانی و خسته کننده بود و امروز نزدیک به ۱۱ ساعت در مسابقات مختلف شرکت کردیم.

نعمتی افزود: به خاطر پشت سر گذاشتن مسابقات کسب سهمیه المپیک خسته بودم اما به لطف خدا توانستم با چند روز استراحت در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک نیز شرکت کنم و خوشحالم که با به دست آوردن آن توانستم یک بار دیگر دل مردم را شاد کنم.

بانوی طلایی کاروان ایران خاطر نشان کرد: با مسجل شدن سهمیه پارالمپیک، تصمیم خودم بر این است که هم در المپیک و هم در پارالمپیک شرکت کنم و امیدوارم این امر محقق شود.

اولین ورزشکار دارای معلولیت المپیکی ایران خاطر نشان کرد: سایر اعضای تیم ملی نیز زحمات بسیار زیادی کشیدند و همگی خسته هستند. از فردا با انرژی و انگیزه بالا برای مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می‌کنیم و امیدوارم همه کمانداران کشورمان در این بخش به موفقیت دست یابند.

نعمتی در پایان گفت: موفقیتم در کسب سهمیه پارالمپیک را به همسر عزیزم، رهام شهابی پور که همپای من در تمام تلاش‌هایم حضور داشته تقدیم می‌کنم.

رقابتهای قهرمانی تیر و کمان معلولان آسیا با حضور نمایندگان ۱۵ کشور آسیایی از ۲۲ تا ۲۸ آبان ماه به میزبانی بانکوک در جریان است و تیم ملی تیر و کمان ایران نیز با ترکیب زهرا نعمتی، سمیه عباسپور، شهاب ریحانی و مجید کاکوش در این رقابتها حضور یافته است.