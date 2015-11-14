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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۰۳

در چهارمحال و بختیاری؛

۱۸۲ دانش آموز در مجتمع های شبانه روزی کمیته امداد تحصیل می کنند

۱۸۲ دانش آموز در مجتمع های شبانه روزی کمیته امداد تحصیل می کنند

شهرکرد - رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: در سال تحصیلی جاری ۱۸۲ نفر در مجتمع های شبانه روزی کمیته امداد این استان تحصیل می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری، حمزه علی شریف پور با اشاره به تحصیل ۱۸۲ نفر در مجتمع های شبانه روزی کمیته امداد چهارمحال و بختیاری، افزود: دانش آموزان این مجتمع ها علاوه بر ادامه تحصیل از خدمات اقامتی از مشاوره کارشناسان، کارگاههای آموزشی، آموزش مبانی اعتقادی، اجتماعی، فنی و حرفه ای، بهداشتی و ورزشی بهره مند می شوند.

وی تصریح کرد: در سال تحصیلی گذشته همه تحصیل کنندگان در مجتمع های شبانه روزی کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری قبول شدند.

رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۱ نفر از دانش آموزان کنکوری این مجتمع ها هم سال گذشته موفق شدند به دانشگاه راه یابند که این آمار هم نسبت به سال قبل ۶۵ درصد بیشتر شده است.

حمزه علی شریف پور عنوان کرد: بهره مندی از کیفیت بالای آموزشی از امتیازهای تحصیل در در مجتمع های شبانه روزی کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 2966732

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