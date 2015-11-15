به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر دوشنبه با برگزاری ۱۰ دیدار پیگیری می‌شود که در نخستین مسابقه، نساجی در خانه پذیرای ماشین‌سازی تبریز است. این بازی بازگشت نادر دست‌نشان مربی فصل قبل نساجی و فعلی ماشین‌سازی به قائمشهر است. نساجی که در سه هفته گذشته ۷ امتیاز گرفته و تا رده نهم بالا آمده، بعد از دو هفته برگزاری دو بازی متوالی در خارج از خانه، برابر تیمی قرار می‌گیرد که در ۳ بازی گذشته خارج از خانه باخته است. در این تقابل جذاب، ماشین‌سازی در روز تقابل تیم‌های چهارم و پنجم جدول، به فکر رسیدن به رده چهارم است و نساجی به ارتقای جایگاهش می‌اندیشد.

در این هفته ۶ بازی همزمان برگزار می‌شود که در تهران علیرضا مرزبان و تیمش صدرنشینش از خونه به خونه رده سومی پذیرایی می‌کند. پیکان پس از ۳ تساوی متوالی در لیگ، برای حفظ جایگاهش تنها باید در این بازی پیروز شود، اتفاقی که از یکسو به سود پیکان و از سوی دیگر به سود فجرسپاسی است زیرا اختلاف امتیازی دو بالانشین را با تیم سوم جدول افزایش می‌دهد. شاگردان میثاقیان هم در صورت برنده شدن در تهران، ضمن تثبیت جایگاهش، اختلاف خود با صدرنشینان را به حداقل می‌رساند.

در شیراز فجرسپاسی از آلومینیوم هرمزگان پذیرایی می‌کند که در رده دهم قرار دارد. قطعا فجری‌ها در این هفته کار ساده‌تری نسبت به حریف خود دارند، تیمی که در ۳ بازی گذشته برنده نشده و به همین خاطر از رسیدن به صدر محروم شده است. به خاطر اختلاف ۳ امتیازی بین رده هشتم تا هفدهم، اگر آلومینیوم در این بازی بازنده شوند، به قعرنشینان نزدیک‌تر خواهد شد.

دیدار دو تیم مس کرمان و آلومینیوم اراک، تقابل تیم‌های رده چهارم و پنجم جدول است، مسابقه‌ای که برنده آن در صورت شکست خونه به خونه در تهران، به رده سوم می‌رسد و بازنده‌اش از جمع مدعیان دور خواهد شد. نبرد دو تیم داماش گیلان و خیبر خرم‌آباد، یک بازی جذاب و پرهیجان بین دو تیم پائین جدول است، مسابقه‌ای که جایزه برنده آن شاید حضور در نیمه بالای جدول باشد.

صنعت نفت که هفته پیش، پیروزی خانگی را در دقایق پایانی با تساوی برابر پیکان عوض کرد، در این هفته مقابل پاس قعرنشین در همدان کار سختی پیش‌رو دارد. این بازی تلاش یک تیم برای دور نشدن از جمع مدعیان و تیم دیگر جهت فاصله گرفتن از قعرجدول است. شهرداری اردبیل هم در خانه برای بهتر کردن جایگاهش در جدول میزبان یکی ازسه تیم پائین جدول است، هرچند فولاد یزد، برخلاف جایگاهش در این فصل برای همه تیم‌ها دردسر ایجاد کرده است.

در بوشهر ایرانجوان در خانه میزبان گل‌گهر سیرجان است، دو تیم ۱۶ امتیازی مسابقات که برای رسیدن به جایگاه بهتر در این بازی به میدان می‌آیند. در آخرین بازی هفته هم نفت مسجدسلیمان از مس رفسنجان پذیرایی می‌کند؛ این دو تیم هم ۱۶ امتیازی بوده و برای رسیدن به نیمه بالای جدول و نزدیک نشدن به قعر، تلاش می‌کنند.

نتایج دیدارهای هفته پانزدهم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - ۲۵ آبان‌ماه

* نساجی مازندران - ماشین سازی تبریز، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* پیکان تهران - خونه به خونه بابل، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه شهدا شهر قدس

* شهرداری اردبیل - فولاد یزد، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه آرارات اصفهان

* پاس همدان - صنعت نفت آبادان، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه قدس همدان

* داماش گیلان - خیبر خرم آباد، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه حافظیه شیراز

* مس کرمان - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه امام علی کرمان

* ایرانجوان بوشهر - گل‌گهر سیرجان، ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* نفت مسجد سلیمان - مس رفسنجان، ساعت ۱۵، ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

جدول رده‌بندی لیگ دسته اول

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز ۱ پیکان تهران ۱۴ ۸ ۵ ۱ ۲۲ ۱۰ ۱۲ ۲۹ ۲ فجرسپاسی شیراز ۱۴ ۸ ۵ ۱ ۱۸ ۶ ۱۲ ۲۹ ۳ خونه به خونه ۱۴ ۷ ۴ ۳ ۱۵ ۱۳ ۲ ۲۵ ۴ مس کرمان ۱۴ ۷ ۳ ۴ ۱۴ ۱۰ ۴ ۲۴ ۵ آلومینیوم اراک ۱۴ ۵ ۷ ۲ ۱۸ ۱۲ ۶ ۲۲ ۶ ماشین‌سازی تبریز ۱۴ ۵ ۶ ۳ ۲۳ ۱۹ ۴ ۲۱ ۷ صنعت نفت آبادان ۱۴ ۴ ۸ ۲ ۱۷ ۱۴ ۳ ۲۰ ۸ شهرداری اردبیل ۱۴ ۴ ۵ ۵ ۱۸ ۱۶ ۲ ۱۷ ۹ نساجی مازندران ۱۴ ۴ ۵ ۵ ۱۲ ۱۳ ۱- ۱۷ ۱۰ آلومینیوم هرمزگان ۱۴ ۳ ۷ ۴ ۱۷ ۱۵ ۲ ۱۶ ۱۱ مس رفسنجان ۱۴ ۳ ۷ ۴ ۱۲ ۱۳ ۱- ۱۶ ۱۲ نفت مسجدسلیمان ۱۳ ۴ ۴ ۵ ۱۲ ۱۴ ۲- ۱۶ ۱۳ گل‌گهر سیرجان ۱۴ ۴ ۴ ۶ ۷ ۱۰ ۳- ۱۶ ۱۴ ایرانجوان بوشهر ۱۴ ۴ ۴ ۶ ۱۵ ۲۲ ۷- ۱۶ ۱۵ داماش گیلان ۱۴ ۴ ۴ ۶ ۹ ۱۷ ۸- ۱۶ ۱۶ گیتی‌پسند اصفهان ۱۴ ۳ ۶ ۵ ۱۱ ۱۶ ۵- ۱۵ ۱۷ خیبر خرم‌آباد ۱۴ ۳ ۵ ۶ ۱۶ ۱۸ ۲- ۱۴ ۱۸ فولاد یزد ۱۴ ۲ ۶ ۶ ۱۱ ۱۶ ۵- ۱۲ ۱۹ پارسه تهران ۱۴ ۲ ۶ ۶ ۱۴ ۲۲ ۸- ۱۱ ۲۰ پاس همدان ۱۳ ۲ ۵ ۶ ۱۲ ۱۷ ۵- ۱۱

* تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به دلیل برخی از مشکلات مالی برابر پاس همدان به میدان نرفت که هنوز نتیجه این دیدار بصورت رسمی اعلام نشده است.