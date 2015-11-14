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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۰۹

تسلط ارتش سوریه بر تپه‌های واقع در اطراف روستای «مهین» در حمص

تسلط ارتش سوریه بر تپه‌های واقع در اطراف روستای «مهین» در حمص

نظامیان ارتش سوریه طی چند عملیات جداگانه در حومه استان حمص، موفق شدند کنترل چند تپه واقع در اطراف روستای «مهین» را در دست بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در استان های حلب، حماه و حمص ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این پیشروی ها، چند تپه واقع در اطراف روستای «مهین» واقع در حومه استان حمص به کنترل کامل ارتش سوریه درآمد.

نظامیان ارتش سوریه در جریان این عملیات موفق شدند ده ها عنصر تکفیری را در حومه حمص به هلاکت رسانده و شماری دیگر را به شدت مجروح سازند.

در همین حال، منابع رسانه ای از وقوع درگیری شدید میان نظامیان ارتش سوریه و تروریست های تکفیری «جبهه النصره» در اردوگاه پناهندگان فلسطینی «یرموک» در دمشق خبر می دهند.

به گفته منابع رسانه ای در جریان این درگیری ها شمار زیادی از تروریست های تکفیری جبهه النصره کشته و یا زخمی شده اند.

کد مطلب 2966760

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