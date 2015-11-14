به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در استان های حلب، حماه و حمص ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این پیشروی ها، چند تپه واقع در اطراف روستای «مهین» واقع در حومه استان حمص به کنترل کامل ارتش سوریه درآمد.

نظامیان ارتش سوریه در جریان این عملیات موفق شدند ده ها عنصر تکفیری را در حومه حمص به هلاکت رسانده و شماری دیگر را به شدت مجروح سازند.

در همین حال، منابع رسانه ای از وقوع درگیری شدید میان نظامیان ارتش سوریه و تروریست های تکفیری «جبهه النصره» در اردوگاه پناهندگان فلسطینی «یرموک» در دمشق خبر می دهند.

به گفته منابع رسانه ای در جریان این درگیری ها شمار زیادی از تروریست های تکفیری جبهه النصره کشته و یا زخمی شده اند.