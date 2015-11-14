رامین حاجی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشکده خبر به دلیل مشکل ساختمانی و عدم پرداخت اجازه بها به صاحب ملک صبح امروز پلمپ شد که درحال رایزنی هستیم که این مشکل تا پایان هفته جاری رفع شود.

وی خاطرنشان کرد: دو راه حل برای رفع مشکل دانشکده خبر وجود دارد که یک راه حل توافق رسیدن با صاحب ملک و یا انتخاب مکان جدید برای این دانشکده است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان تهران گفت: اگر نتوانیم با صاحب ملک دانشکده خبر به توافق برسیم بنابراین دانشکده باید به مکان دیگری منتقل شود.

حاجی خانی بیان کرد: دانشجویان نگران تعطیلی کلاس ها نباشند و بعد از رفع این مشکل برای دانشجویان کلاس های جبرانی برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، از صبح امروز دانشکده خبر وابسته به خبرگزاری ایرنا به دلیل آنچه عدم پرداخت اجاره بها عنوان شده پلمپ شده است.