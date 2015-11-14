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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۱۶

ووشو قهرمانی جهان - جاکارتا ؛

سانداکاران از فردا به میدان می روند

سانداکاران از فردا به میدان می روند

روز دوم از سیزدهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان فردا یکشنبه با حضور چهار نماینده ایران پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که با حضور ووشوکارانی از  ۸۲ کشور در شهر جاکارتاي اندونزي جریان دارد فردا یکشنبه ۲۴ آبان ماه از تیم ملی کشورمان چهار  عضو تیم تالو و ساندا به دیدار رقبای خود می روند. 

در بخش تالو محسن احمدي برای اجرای فرم «ددائو» و زهرا کياني برای فرم «چيانگ شو» به روی تالو فیلد می روند. اما در بخش ساندا با همان مبارزه و در وزن ۶۵ کيلوگرم، جعفر شيرزاد در مرحله يک شانزدهم نهايي با «جرج کورتز» از آمريکا مصاف خواهد داد. وی در صورت پیروزی عصر فردا در دومين مبارزه خود  به دیدار «کلمنته بوگا»را از فيليپين خواهد رفت.

در مسابقات نوبت عصر نیز محسن محمدسيفي قهرمان جهان در مرحله يک شانزدهم نهايي وزن ۷۰ کيلوگرم با «رايان دونالد» از انگليس مبارزه خواهد کرد.

رقابتهای ووشو قهرمانی جهان به میزبانی اندونزی در جارکارتا جریان دارد.

کد مطلب 2966773

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