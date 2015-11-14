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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۴۹

اعلام همبستگی وزارت خارجه عراق با دولت و ملت فرانسه

اعلام همبستگی وزارت خارجه عراق با دولت و ملت فرانسه

«احمد جمال» سخنگوی وزارت خارجه عراق ضمن محکومیت شدید حملات تروریستی پاریس، با دولت و ملت فرانسه اعلام همبستگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «احمد جمال» سخنگوی وزارت خارجه عراق امروز شنبه حملات تروریستی پاریس را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی در سخنانی با دولت و ملت فرانسه اعلام همبستگی کرد.

سخنگوی وزارت خارجه عراق با بیان اینکه اقدام جنایتکارانه در پاریس به خوبی میزان گستردگی تروریسم در جهان را به خوبی نشان داد، تصریح کرد: تروریست های تکفیری به دنبال آن هستند تا پروژه های ایجاد هراس و کشتار را به تمامی کشورهای جهان بکشانند.

وی در پایان سخنان خود همچنین بر عزم دولت بغداد بر ادامه مبارزه با تروریسم تأکید کرد.

گفتنی است شهر پاریس پایتخت فرانسه شب گذشته شاهد حملات تروریستی خونینی بود که بر اثر ۱۶۰ نفر کشته و ۲۰۰ تن زخمی شده اند. «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه امروز را در سرتاسر فرانسه حالت فوق العاده اعلام کرده است.

کد مطلب 2966814

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