اجرای ۱۶میلیارد دلار پروژه نفتی/توقف اتلاف ۴۴۲میلیاردلیترگازوئیل

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله سیفی امروز در نشستی خبری در تشریح مهمترین برنامههای در دست اجرای بهینهسازی مصرف سوخت و انرژی در ایران گفت: براساس بند (ق) قانون بودجه اجرای ۳۰ میلیارد دلار طرح بهینهسازی مصرف انرژی در شورای اقتصاد تصویب و برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده است.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت از ارتقای راندمان دستگاه گرمایشی، نوسازی ناوگان کامیون، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، برقی کردن چاههای آب کشاورزی و توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان ۶ محور طرحهای بهینهسازی یاد کرد و افزود: بر این اساس، قرار است بیش از ۱۶ میلیارد دلار پروژه جدید با محوریت بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی اجرایی شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با اجرای طرح ارتقای مصرف انرژی در موتورخانهها و سامانههای گرمایشی حدود ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام شده است، اظهار داشت: صرفهجویی ارزی حاصل از اجرای این طرح ۶ میلیارد دلار در سال برآورد میشود، ضمن اینکه به طور متوسط ۷ میلیون متر مکعب در مصرف گاز کشور صرفهجویی میشود.
وی از عدم انتشار ۶۷ میلیون تن معادل کربن گازهای گلخانهای از دیگر دستاوردهای زیست محیطی اجرای این پروژه نام برد و یادآور شد: همچنین نوسازی ۱۴۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده و جایگزین کردن تاکسیهای بنزینی با گازسوز از دیگر طرحهای تعریف شده است.
سیفی، ارزش اجرای طرح نوسازی ۱۴۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده را ۶۳۵ میلیون دلار اعلام کرد و اظهار داشت: میزان صرفهجویی ارزی اجرای این پروژه ۱.۱ میلیارد دلار و صرفهجویی در مصرف بنزین ۶ میلیارد لیتر در سال است.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با یادآوری اینکه با اجرای طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده سالانه از انتشار حدود ۲.۲ میلیارد تن معادل کربن از انتشار گازهای گلخانهای و آلایندهها جلوگیری میشود، بیان کرد: قصد داریم با ورود نسل جدید تاکسیهای گازسوز، امکان پیمایش ۳۵۰ کیلومتری با یک نوبت سوختگیری در جایگاههای سی ان جی را فراهم کنیم.
این مقام مسئول از جایگزینی ۱۷ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوسهای گازسوز به عنوان یکی دیگر از پروژههای ۶ گانه صرفهجویی در مصرف سوخت و انرژی کشور یاد کرد و گفت: ارزش اجرای این طرح حدود ۱.۸ میلیارد دلار برآورد شده است و پیشبینی میشود با اجرای آن سالانه علاوه بر صرفهجویی ۳.۵ میلیارد دلاری، امکان صرفهجویی سالانه ۸.۶ میلیارد لیتری در مصرف بنزین کشور فراهم شود.
وی با بیان اینکه پروژهای به ارزش یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار به منظور برقی کردن چاههای آب گازوئیلی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: با اجرای این پروژه، علاوه بر صرفهجویی ۳ میلیارد دلاری سالانه ۷.۱ میلیارد لیتر در مصرف گازوئیل صرفهجویی میشود، ضمن آنکه از انتشار ۳ میلیون تن معادل کربن انتشار گازهای گلخانهای هم جلوگیری خواهد شد.
سیفی از نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون گازوئیلسوز بالای ۱۰ تن به عنوان یکی از طرحهای جدید بهینهسازی مصرف سوخت کشور یاد کرد و اظهار داشت: ارزش این طرح ۲.۷ میلیارد دلار بوده و با اجرای آن علاوه بر صرفهجویی ۱۲ میلیارد دلاری، حدود ۳۴ میلیارد لیتر گازوئیل کمتری در کشور مصرف میشود.
این مقام مسئول، مهمترین و بزرگترین طرح بهینهسازی مصرف انرژی را توسعه حمل و نقل ریلی و ورود قطارهای برقی به ناوگان ریلی کشور نام برد و یادآور شد: ارزش اجرای این طرح بیش از ۷.۵ میلیارد دلار برآورد میشود که در مدت ۱۰ سال علاوه بر صرفهجویی ۱۴۴ میلیارد دلاری، از مصرف بیش از ۳۹۲ میلیارد لیتر گازوئیل جلوگیری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با بیان اینکه با توسعه حمل و نقل ریلی از انتشار یک میلیارد تن معادل کربن جلوگیری میشود، تبیینکرد: ارزش این ۶ طرح بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار برآورد میشود.
وی در پایان با اشاره به برگزاری هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی سوخت های جایگزین، خودرو و سی. ان. جی در دی ماه سال جاری در تهران، خاطرنشان کرد: بسته های جدید سرمایه گذاری صرفهجویی در مصرف سوخت و انرژی با جایگزین کردن گاز به جای فرآورده های نفتی در این گردهمایی به طور رسمی تشریح خواهد شد.
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