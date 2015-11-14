۳۸ خودرو و موتورسیکلت متخلف و مزاحم در بوشهر توقیف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم عرب زاده بیان کرد: ۱۸ دستکاه خودرو و ۲۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف پنجشنبه و جمعهشب گذشته در خیابان ساحلی شهر بوشهر و خیابانهای منتهی به آن توقیف شدند.
وی با بیان اینکه دوردورکردن، لایی کشیدن، سرعت بالا، آلودگی صوتی، مزاحمت برای بانوان و ناهنجاریهای اخلاقی از جمله تخلفات رانندگان وسایل نقلیه توقیفی است، اظهار داشت: نتیجه تستهای پزشکی تعدادی از این رانندگان نشان داد که این افراد از وضعیت روحی و روانی مناسب رانندگی برخوردار نبودهاند که به مقام قضایی معرفی شدند.
عربزاده با تاکید بر تداوم اجرای طرح، از همکاری شهروندان با پلیس تقدیر کرد و یادآور شد: انتظار میرود بزرگان قوم، والدین، اولیا و مربیان و افراد ذینفوذ جوانان را به رعایت قانون و اخلاق اسلامی توصیه و راهنمایی کنند.
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