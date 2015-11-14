خواب آلودگی راننده دو کشته و سه زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ ایوب شرافتی افزود: با اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی منجر به فوت در کیلومتر ۸۰ محور خاش - زاهدان بلافاصله ماموران پلیس راه در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه وانت پیکان به دلیل توجه نداشتن به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی در سر پیچ و با توجه به ارتکاب تخلف سوارکردن غیرمجاز مسافران در عقب وانت، از مسیر حرکت خود خارج و در شانه خاکی واژگون شد.

رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: راننده خودرو به دلیل شدت صدمات وارده به همراه کودک شش ساله در محل حادثه فوت کرد و چهار نفر از مصدومان برای درمان به بیمارستان اعزام شدند.

سرهنگ شرافتی افزود: برخلاف اطلاع رسانی مکرر از طریق جراید و رسانه های جمعی، برخی رانندگان با توجه به بعد مسافت طولانی بین شهرها و روستاهای استان و نبود امکانات مناسب حمل و نقل، اقدام به سوار کردن مسافر در قسمت عقب وانت بار می کنند.

وی بیان کرد: این امر باعث می شود که در اثر کوچک ترین انحراف خودرو و تعادل نداشتن مناسب سرنشینان قسمت بار به ویژه برای کودکان چنین حوادث دلخراشی ایجاد شود.