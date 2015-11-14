۶۰ سانتی متر کتابخانه به ازای هر ۱۰۰ نفر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار زیدآبادی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس سند نهضت مطالعه مفید و افق سال ۱۴۰۴ باید این میزان به هشت متر مربع برای هر ۱۰۰ نفر برسد که در این راستا باید نگاه ویژه ای به کتاب و کتابخوانی داشت.

وی افزود: این استان به لحاظ زیربنای کتابخانه با ۶۰ سانتی مترمربع زیربنا به ازای هر ۱۰۰ نفر در رده های آخر جدول رده بندی زیربنای کتابخانه های کشور قرار دارد که بر اساس تخمین های انجام شده چنانچه در سال ۱۴۰۴ جمعیت استان به سه میلیون نفر برسد باید ۲۴۰ هزار مترمربع زیربنای کتابخانه وجود داشته باشد.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان بیان کرد: استان سیستان و بلوچستان با ۵۷ کتابخانه شهری و ۱۲ کتابخانه روستایی تنها ۱۵ هزار مترمربع زیربنای کتابخانه دارد.

وی بیان کرد: برای کاهش این فاصله باید نسبت به ساخت و افزایش زیربناهای کتابخانه ها اقدام شود که در این راستا ایجاد کتابخانه های مشارکتی در زندان ها و سایر ارگان های دولتی و نیز استقرار ۱۹ ایستگاه مطالعه در مکان های پر تردد مانند ترمینال ها، فرودگاه ها و مانند آن از برنامه های اجرا شده این نهاد است.

این مقام مسئول گفت: هم اینک در ۱۹ نقطه پرتردد سیستان و بلوچستان نظیر بیمارستانها، فرودگاهها و ایستگاههای قطار ایستگاه مطالعه راه اندازی و تاکنون برای افزایش فرهنگ کتاب و کتابخوانی ۳۵۰ هزار جلد کتاب به آنها ترزیق شده است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان افزود: پس از گذشت حدود سه سال از زمان راه اندازی ایستگاه مطالعه در استان بر اساس بررسی های صورت گرفته دو میلیون و ۶۰۰ هزار ساعت مطالعه انجام شده است.

زید آبادی اضافه کرد: هم اینک از ۶۷ کتابخانه موجود در سیستان و بلوچستان، ۵۷ مورد آن نهادی و ۱۰ مورد دیگر مشارکتی است که با همکاری دستگاه های مختلف فعالیت می کند.