موزه علم در یکی از پارک های تهران تاسیس می شود

حمید گورابی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موزه علمی که قرار است تاسیس شود، گفت: بنا داریم تا موزه علمی را در یک پارک جهت آشنایی مردم با مسائل علمی راه اندازی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید بودجه های لازم برای راه اندازی این موزه از طریق شهرداری تامین شود، افزود: در حال حاضر طرح هایی برطبق بازدید های صورت گرفته از مراکز مشابه در خارج از کشور توسط محققان پژوهشگاه رویان نوشته شده است.

رئیس پژوهشگاه رویان با بیان اینکه اگر بودجه مشخص شود، جایابی این پروژه کار سختی نیست، اظهار داشت: قاعدتا این کار در یکی از پارک های تهران قابل انجام است. اکنون منتظر هستیم تا در یک وضعیت مناسب تری این موضوع را به عنوان یک پروژه مشترک با شهرداری تهران شروع کنیم.

گورابی با اشاره به مراکز مشابه در کشورهای دیگر افزود: در دنیا اصطلاحا موزه های علم یا مکانها و روشهای دیگری برای آشنایی و استفاده مردم یا دانش آموزان وجود دارد و ما می توانیم مثلا ساختمانی شبیه بدن انسان طراحی کنیم تا بازدید کنندگان از درون این ساختمان با بدن انسان و عملکردهایش آشنایی پیدا کنند.

به گفته وی، همچنین این می تواند روشی باشد که دانش آموزان درس هایی که در ارتباط با فیزیولوژی و آناتومی بدن یاد می گیرند را به صورت واضح از نزدیک ببینند.

وی با بیان اینکه این ایده را می توان حتی در حد یک سلول گسترش داد، گفت: همچنین می توان با طراحی ساختمانی شبیه یک سلول، وارد جزئیات سلول شد تا از نزدیک با عملکردهای یک سلول آشنا شد.

گورابی با بیان اینکه البته می توان ایده های زیادی را در زمینه بیولوژی، پزشکی، صنعتی مطرح کرد، اظهار داشت: همچنین می توان ساختمانی که شبیه موتور است را طراحی کرد و با وارد شدن به آن با کارکرد و ویژگی های یک موتور آشنا شد. بدین واسطه یک حس نزدیک بودن به مباحثی که آموزشی هستند به وجود می آید.

وی افزود: اکنون این طرح با استقبال روبرو شده است و نهادهای مختلفی مانند آموزش و پرورش و ... می توانند این موضوع را عملی کنند تا بدین وسیله مسائل تئوری را در سطح علم گسترش داد و درک بیشتری از مباحث به وجود آید.