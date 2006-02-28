گفتگو از نيازهاي ضروري دنياي امروز است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري كويت( كونا)، دكتر محمد عبدالغفار شريف معاون وزير اوقاف كويت گفت: در شرايط فعلي و با گسترش اهانتها و هتك حرمتهايي كه به دليل عدم شناخت اسلام از سوي كشورهاي غربي صورت گرفته است، گفتگو بهترين راه حل براي از بين بردن بحران موجود و اشاعه اسلام است.

دكتر شريف تصريح كرد: امروزه مسئله اي كه بيشتر در ايجاد بحرانها به چشم مي خورد، برخورد تمدنها است كه يكي از بزرگترين مشكلات جهان اسلام شده است، زيرا عده كمي هستند كه از تمدن اصيل و غني اسلام آگاه بوده و يا فرهنگ اين دين را به خوبي مي شناسند.

دكتر محمد عبدالغفار با اشاره به نشست " ما و ديگران " كه قرار است 15 اسفند در اين كشور برگزار شود، اظهار داشت: اسلام بهترين شيوه زندگي را به بشر نشان مي دهد و از اين رو به مسلمانان توصيه مي كند كه در كنار يكديگر با صلح، دوستي، مصالحه و تشريك مساعي زندگي و احترام متقابل را رعايت كنند.

وي افزود: در نشست "ما و ديگران" شركت كنندگان به منظور اشاعه راههاي گفتگو و همزيستي با يكديگر به ويژه در جوامع اسلامي مذاكره مي كنند.

شركت كنندگان در اين همايش راههاي تصحيح مفاهيم غلطي كه به واسطه عدم درك غير مسلمانان از طبيعت اسلام دارند را بر اساس آنچه كه در سنت نبوي و كتاب مقدس مسلمانان آمده است، بررسي مي كنند.

در نشست "ما و ديگران" صدها انديشمند و مبلغ از كشورهاي مختلف به منظور دستيابي به صلح جهاني، بررسي اهميت آن، ايجاد تفاهم و همبستگي ميان همه مردم بحث خواهند كرد.