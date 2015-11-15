به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای رایانهای بهعنوان یکی از قویترین و مؤثرترین رسانههای مجازی، با اقبال بسیار فزایندهای در سالهای اخیر روبهرو بوده است. گسترش ابزارهای هوشمند قابل حمل و نیز کاهش سن استفادهکنندگان از آنها سبب شده است که بازیهای رایانهای بهعنوان دریچهای برای سازماندهی نگرش به دنیای پیرامون، جایگاه ویژهای پیدا کنند. امروزه در صنعت رسانه، استفاده از بازیها نه تنها برای اهداف سرگرمکننده که برای کارکردهای جدیتر مانند تبلیغات، آموزش و درمان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در عین حال، استفاده از بازیهای رایانهای میتواند آسیبهای جدی برای جامعه کاربران به دنبال داشته باشد. آسیبشناسی بازیهای رایانهای امری ضروری است که علاوه بر خانوادهها توجه مسئولین امر را نیز میطلبد. به همین دلیل، اتخاذ رویکردی علمی در بررسی بازیهای رایانهای از دیدگاههای فنی، هنری، اقتصادی، فرهنگی، دینی، اخلاقی، آموزشی، روانشناسی، جامعهشناسی و سلامت، میتواند دستاوردهای مهمی را در پی داشته باشد.
به همین منظور دانشگاه اصفهان با مشارکت بنیاد ملّی بازیهای رایانهای، اولین کنفرانس ملّی «بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها» را برگزار خواهد نمود. این همایش علمی به همراه رویدادهای جانبی آن فرصتی را برای هماندیشی و ارتقاء همکاری میان متخصصان فنی و علوم انسانی کشور و همچنین، نمایش ظرفیتهای صنعت ملّی بازیهای رایانهای به مدیران و سیاستگذاران فرهنگی و اجتماعی فراهم خواهد آورد.
این کنفرانس در بردارندۀ اهداف زیر است:
- بررسی جایگاه ایران در صنعت بازیهای رایانهای
- آسیبشناسی صنعت بازیهای رایانهای ملّی
- بررسی جایگاه علوم انسانی و هنر در توسعهی بازیهای رایانهای
موارد زیر بهعنوان محورهای کنفرانس اعلام شده است:
- فناوریهای مطرح در توليد و توسعهی بازیهای رايانهای
- رویکردهای هوش مصنوعی در توسعهی بازیهای رایانهای
- تحليل روانشناختی بازیهای رايانهای
- تحليل جامعهشناختی بازیهای رايانهای
- مدلسازی احساس و هيجان در بازیهای رايانهای
- بازيهای رايانهای و قدرت نرم
- بازيهای رايانهای و پدافند غيرعامل
- شیوههای جذب مخاطب و بازاريابی در حوزهی بازیهای رايانهای
- نقش صنعت بازیهای رايانهای در حوزهی تجارت، اقتصاد و کارآفرينی
- مدلسازی فرایند توسعهی بازیهای رایانهای
- مدل کسب و کار در توسعهی بازیهای رایانهای
- تحلیل زیباییشناختی و تکنیکی بازیهای رایانهای
- اصول هنری طراحی بازيهای رايانهای
- بازيهای رايانهای و ملاحظات حقوقی
- بازیهای جدّی (Serious Games)
- بازینمایی (Gamification)
- بررسی نقش بازیهای رايانهای و ارائهی ایدههای جدید در حوزههای:
- خانواده
- سلامت جسمی و روحی
- فرهنگ، تاريخ و ادبیات
- آموزش
- تبلیغات
- هويتيابی و فرهنگسازی
- توسعهی صنعت گردشگری
- درمان اختلالات جسمی
- توانبخشی شناختی
- ترويج ارزشهای دفاع مقدس
- ترويج آموزههای مذهبی و قرآنی
- کليهی محورهای مرتبط با ابعاد فنّی و اجتماعی بازیهای رايانهای
برنامههای جنبی اولین کنفرانس بازیهای رایانهای: فرصتها و چالشها از این قرار خواهد بود:
- نمایشگاه دستاوردهای صنعت بازیهای رایانهای ملّی
- رویداد بازیسازی
- کارگاههای آموزشی (در مورد ابعاد مختلف فنی و هنری و اجتماعی توسعهی بازیهای رایانهای)
- مسابقهی لیگ بازیهای رایانهای
تاريخ برگزاری کنفرانس ۳۰-۲۸ بهمن ۱۳۹۴ است و شرکت کنندگان تا ۱۵ آذر ۱۳۹۴ فرصت دارند مقالات خود را در محورهای ذکر شده ارسال نمایند. آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ خواهد بود.
علاقه مندان میتوانند جهت ارتباط با برگزارکنندگان این کنفرانس به نشانی اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه اصفهان- پردیس فنی و مهندسی (ساختمان انصاری) - طبقه اول - اتاق ۱۶۱ مراجعه نموده و یا از طریق تلفکس: ۳۷۹۳۵۶۳۵-۰۳۱ و ۴۰۷ ۷۵۰۰ ۰۹۱۳ تماس حاصل نمایند. همچنین نامهنگاری با نشانی info@cgco۲۰۱۶.ir از دیگر راههای ارتباطی با کنفرانس است. گفتنی است زمان پاسخگویی از ساعت ۹ تا ۱۴ شنبه تا چهارشنبه اعلام شده است.
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