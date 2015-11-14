مدارس گلستان را در صورت لزوم تعطیل کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استاندار گلستان، در متن این اطلاعیه که برای تمامی فرمانداران استان ارسال شد، آمده است: با توجه به تداوم بارندگی ‎ها و جاری شدن آب در معابر و مسیرهای منتهی به مدارس در صورت لزوم می‎توانید با تائید شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان نسبت به تعطیلی مدارس اقدام کنید.

در این اطلاعیه تاکید شد: بنا بر صلاح‎دید، این تعطیلی‎ها به منظور پیشگیری از هر نوع حادثه احتمالی برای دانش‎آموزان انجام شود. بر اساس گزارش دریافتی مسیرهای عبوری استان باز است اما بارندگی‎ها در برخی معابر استان خلل ایجاد کرده است.

در ادامه این اطلاعیه اعلام شد: خبر طغیان برخی رودخانه‎ها از جمله رودخانه سالیکنده یکی از روستاهای تابعه شهرستان بندرگز به این اداره کل رسید که با توجه به تماس با دستگاه عملیاتی هنوز گزارشی مبنی بر طغیان رودخانه گزارش نشده است.