سریلانکا مشتری نفت ایران شد/ آغاز مذاکرات برای امضای قرارداد نفتی

رکن الدین جوادی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت از سرگیری صادرات نفت خام ایران به سریلانکا همزمان با لغو تحریم‌های بین‌المللی، گفت: مذاکرات نفتی ایران با سریلانکا آغاز شده است.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه بازگشت و از سرگیری صادرات نفت خام ایران به کشورهای مختلف و مشتریان سنتی همچون سریلانکا زمان بر خواهد بود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده از سرگیری فروش نفت خام به این کشور آسیایی در دوران پساتحریم است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه در طول چند ماه گذشته تقریبا با تمامی مشتریان سنتی نفت ایران در دوران پیش از اعمال تحریم‌ها مذاکرات متعددی انجام شده است، اظهار داشت: همه کشورها آمده اند و برای خرید نفت خام از ایران جدی هستند و به این باور هستیم که شرایط مناسبی خواهیم داشت.

عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص مقاصد صادرات نفت ایران در پساتحریم هم توضیح داد: به طور تقریبی قرار است ۴۰ درصد افزایش تولید نفت خام ایران به اروپا و ۶۰ درصد آن به بازار آسیا فروخته شود.

به گزارش مهر، در شرایط فعلی کل نیاز نفت خام سریلانکا حدود ۵۰ هزار بشکه در روز برآورد می شود و این کشور آسیایی تنها یک پالایشگاه نفت خام با ظرفیت حدود ۵۰ هزار بشکه در روز دارد. تا پیش از اعمال تحریمهای غیر قانونی غرب به طور متوسط روزانه حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار بشکه نفت ایران توسط این کشور آسیایی وارد می شود.

با این وجود پس از اعمال تحریمها فروش نفت خام ایران به سریلانکا متوقف و نفت خام کشورهایی همچون عربستان سعودی و عمان در پالایشگاه نفت سیلان این کشور آسیایی جایگزین شد.

در همین حال، سوسیل پریماجایانتا وزیر نفت سریلانکا پس از جایگزین کردن نفت عربستان با نفت خام وارداتی از ایران، گفته بود: استفاده از نفت عربستان در پالایشگاه های این کشور باعث کاهش تولید بنزین این کشور شده است.

وزیر نفت سریلانکا همچنین تاکید کرده بود: گوگرد موجود در نفت عربستان نسبت به نفت ایران بیشتر است و زمانی که پنج هزار تن نفت خام ایران را پالایش می کردیم معمولا ۱۲۰۰ تن گازوئیل و ۱۲۵۰ تن بنزین بدست می آوردیم و مابقی تبدیل به نفت سفید و نفت کوره می‌شد اما از نفت عربستان حدود ۱۴۰۰ تن گازوئیل و تنها ۶۰۰ تن بنزین بدست می آوریم.