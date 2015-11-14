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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۰۷

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال؛

پیروزی تاسیسات دریایی و بیشتر شدن اختلاف در صدر جدول

پیروزی تاسیسات دریایی و بیشتر شدن اختلاف در صدر جدول

تیم فوتسال تاسیسات دریایی آخرین دیدار هفته شانزدهم لیگ برتر را با پیروزی به پایان برد تا اختلافش را با تعقیب کنندگانش در صدر جدول بیشتر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بازی از هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال عصر امروز شنبه بین تیم های تاسیسات دریایی و یاسین پیشرو قم برگزار شد که در پایان تیم تاسیسات با نتیجه ۷ بر ۵ برابر حریف خود به پیروزی رسید.

در این بازی حمید احمدی، محمدرضا سنگ‌سفیدی ( هرکدام دو گل)، محمد کشاورز، اصغر حسن‌زاده، وحید شمسایی و محمد زارعی برای تاسیسات گل زدند. سعید قاسمی (۲ گل)، میثم اینانلو، وحید شمسایی (گل به خودی) و محمد وزیرزاده نیز برای یاسین‌پیشرو گل زدند.

شاگردان وحید شمسایی در تیم تاسیسات دریایی با ۳۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارند و با این پیروزی اختلاف با تیم دوم را به ۴ امتیاز رساندند.

کد مطلب 2966879
رضا خسروي

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