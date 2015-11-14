پیروزی تاسیسات دریایی و بیشتر شدن اختلاف در صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بازی از هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال عصر امروز شنبه بین تیم های تاسیسات دریایی و یاسین پیشرو قم برگزار شد که در پایان تیم تاسیسات با نتیجه ۷ بر ۵ برابر حریف خود به پیروزی رسید.

در این بازی حمید احمدی، محمدرضا سنگ‌سفیدی ( هرکدام دو گل)، محمد کشاورز، اصغر حسن‌زاده، وحید شمسایی و محمد زارعی برای تاسیسات گل زدند. سعید قاسمی (۲ گل)، میثم اینانلو، وحید شمسایی (گل به خودی) و محمد وزیرزاده نیز برای یاسین‌پیشرو گل زدند.

شاگردان وحید شمسایی در تیم تاسیسات دریایی با ۳۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارند و با این پیروزی اختلاف با تیم دوم را به ۴ امتیاز رساندند.