بسیج مجموعه شهرداری اهواز برای خدمات رسانی بهینه به زائران حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی ظهر امروز شنبه در جلسه هماهنگی خدمات رسانی به زائران حسینی در فرمانداری سوسنگرد ضمن اعلام آمادگی شهرداری اهواز به منظور خدمات رسانی در حوزه فنی، کیفی و رفاهی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: باید از خادمان این حرکت عظیم و ارزشی به ویژه مردم دشت آزادگان که میزبان زائران حسینی از سراسر کشور هستند، قدردانی کرد.

وی افزود: شهرداری اهواز مفتخر است که ضمن حمایت از این حرکت معنوی و مذهبی، از تمام ظرفیت ها و پتانسیل خود برای ارائه خدمات بهینه تر به زائران حسینی بهره برده و همه مجموعه شهرداری را برای این امر بسیج خواهیم کرد.

شهردار اهواز با تقدیر از استاندار خوزستان به دلیل اعتماد به مجموعه شهرداری اهواز و انتصاب محمد صفری معاون این شهرداری به عنوان شهردار چذابه در ایام اربعین گفت: استاندار به شهرداری اهواز توجه ویژه ای دارد و شهرداری نیز متقابلا و همچون سنوات گذشته آماده اجرای دستورات و تدابیر استاندار است.

موسوی به خدمات مجموعه شهرداری اهواز در مسیر کاروان های زیارتی اشاره و بیان کرد: شهرداری اهواز در مسیر تردد زائران حسینی اقداماتی از جمله جدول گذاری، آسفالت و اعزام کارگزان خدمات شهری به منظور نظاافت و پاکسازی مسیر زیارتی را انجام داده است.

وی ادامه داد: استقرار اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی برای جابجایی زائران، تعبیه یک باجه بانک شهر برای امور بانکی زائران، راه اندازی موکب های خدماتی و رفاهی و ایستگاه آتش نشانی در این مسیر نیز از دیگر کارهای انجام شده است.

شهردار اهواز از رونمایی پرچم اباعبدالله حسین(ع) در هفته جاری خبر داد و گفت: حرکت مردم برای خدمات دهی به زائران حرکتی جهادی و فی سبیل الله است که امیدوارم اجر خود را از صاحب این ایام دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار اهواز در این بازدید علاوه بر صدور دستورات لازم خواستار استمرار و گسترش این خدمات رسانی به زائران حسینی در روزهای آتی شد. همچنین با حضور در کاروان ها از مسئولان موکب ها دلجویی و نیازهای آنها را جویا شد.