فيلم سينمايي "آلما گل" پس از نوروز تدوين مي شود

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر "، " آلما گل" كه به معناي گل سيب است، در بندر تركمن فيلمبرداري شده است و تعدادي از بازيگران تركمن در آن ايفاي نقش كرده اند. اين فيلم به صورت جريان سيال ذهن ساخته شده است و جرياني بين خيال و واقعيت را به تصوير مي كشد. اين اثر در عين حال كه از مضموني اجتماعي برخوردار است، نگاهي استعاري و سمبليك نيز به مسايل مختلف دارد.



داستان اين فيلم درباره يك جوان تركمن است كه مقيم فلورانس ايتاليا است. او براي ديدن همسر و كودك تازه متولد شده اش كه به دليلي او را ترك كرده و به كشور خود بازگشته است به بندر تركمن وارد مي شود. اما او اطلاع پيدا مي كند كه همسرش به خاطر حادثه اي كه در جزيره اشورا ده به وجود آمده، آنجا را ترك كرده و در اصل گم شده است. اين جوان براي يافتن همسر و فرزندش سفري را آغاز مي كند كه به بازشناسي و بازيابي شخصيتي خود و همسرش منجر مي شود و اين كشف و شهود او را به شناخت عميق تري از خود مي رساند.



در اين فيلم محمد ايري، عادله گل و باتمان قليچ كسلخه به عنوان بازيگران اصلي ايفاي نقش مي كنند و حدود 12 بازيگر تركمن ديگر، ساير نقش هاي فيلم را بر عهده دارند. در حال حاضر فرشته حكمت در صدد دستيابي به توافق با واروژ كريم مسيحي يا حسن حسندوست براي تدوين فيلم است كه پس از تعطيلات نوروزي روي ميز مونتاژ قرار مي گيرد.



در فيلم سينمايي " آلما گل "، مسعود امامي فيلمبردار، بهمن الوندي پور صدابردار، مهدي رضا خاني مدير توليد و طراح چهره پردازي، ليلا نقدي طراح صحنه و لباس و دانش اقبا شاوي برنامه ريز و دستيار اول كارگردان است. فرشته حكمت به عنوان تهيه كننده و سرمايه گذار اصلي فيلم در صدد يافتن اسپانسر براي اين فيلم است.

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