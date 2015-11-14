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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۱۷

رئیس جهاد کشاورزی کرمان:

صنعت تولید عسل در کرمان توسعه می یابد

صنعت تولید عسل در کرمان توسعه می یابد

کرمان – رئیس جهاد کشاورزی استان کرمان از توسعه صنعت تولید عسل در استان کرمان در آینده نزدیک خبر داد.

عباس سعیدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان یکی از استانهای تولید کننده عسل در کشور محسوب می شود و در شهرستانهای بافت و رابر عسل درجه یک و مطلوب تولید و روانه بازار می شود.

وی برحمایت از تولید کنندگان عسل در کرمان تاکید کرد و گفت: عسل موجود در استان در دشتهای سر سبز شهرستانهای کرمان تولید و این محصول به خصوص در رابر و بافت عاری از هر گونه دخالت انسانی و کاملا ارگانیک است.

وی با اشاره به افزایش تولید عسل طبیعی در استان کرمان گفت: در سالجاری ۸۸۴ تن عسل در فصلهای مختلف در استان کرمان تولید شده است.

وی ادامه داد: طبق آخرین آمارگیری ها ۹۸۷ نفر در استان در این زمینه فعالیت می کنند و ۱۱۰ هزار کلنی در مجموع استان کرمان وجود دارد.

سعیدی بیشترین میزان تولید محصول عسل در استان کرمان را مربوط به شهرستان رابر دانست و بر کیفیت محصول تولیدی در این شهرستان تاکید کرد.

وی خواستار سرمایه گذاری در بخش بسته بندی و برند سازی عسل در استان کرمان شد و گفت: برنامه ما افزایش تولید این محصول و معرفی عسل استان کرمان با برند ویژه است.

رئیس جهادکشاورزی استان کرمان از افزایش ۱۰ درصدی تعداد کلنی های زبور در استان کرمان اشاره کرد.

 

 

 

 

کد مطلب 2966908

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