مشکلات ورزشی ناشی از معضلات فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه شنبه در دیدار با رئیس فدراسیون فوتبال اظهار کرد: سوالی که همیشه در ذهن من وجود دارد که هنوز پاسخ روشنی برای آن پیدا نکرده ام این است که چرا فوتبال ایران نمی تواند به موفقیت های بین المللی دست پیدا کند؟

آیت الله نورمفیدی خاطرنشان کرد: ورزشکاران ایرانی چه از نظر هوش و استعداد و چه از نظر توانایی جسمی در وضعیت خوبی قرار دارند.

وی تصریح کرد: به نظر من یکی از عواملی که مانع رسیدن به موفقیت می شود، نفوذ یک بیماری به فرهنگ ما است که هنوز نتوانسته ایم این فرهنگ غلط را بیرون کنیم.

وی بیان کرد: متاسفانه سفارش و توصیه پذیری از مراکز مختلف موجب نادیده گرفتن اصل شایسته سالاری شده است وگرنه فردی که خود اهل فن باشد تشخیص می دهد چه کسانی خوب هستند اما گاهی اوقات شنیده می شود که فرد دیگری به جای فرد شایسته انتخاب می شود.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان تصریح کرد: به نظر من نبود خلوص در همه زمینه های مسئولیت موجب شده آنطور که باید و شاید نتوانیم به امتیاز جهانی دست پیدا کنیم.

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه گلستان استانی کشاورزی و نه صنعتی است، بیان کرد: از رئیس جدید هیئت فوتبال استان انتظار داریم استعدادهای خوب و برتر استان را شناسایی و آنها را تشویق کند.

وی با بیان اینکه عملی که خالصانه نباشد ارزشی نزد خداوند ندارد، گفت: شما دیدید که وقتی نام سردار آزمون در فوتبال کشور مطرح شد چه جنب و جوشی در بین جوانان ایجاد شد و ما باید باز هم چنین استعدادهایی را شناسایی کنیم.