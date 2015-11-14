بیش از ۲۰ شهروند بحرینی به حبس محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه و نهادهای وابسته به آن علیه انقلابیون بحرینی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، دادگاه آل خلیفه در ادامه این اقدامات، طی حکمی ۲۲ نفر از شهروندان بحرینی را به حبس با مدت های مختلف محکوم کرد.

گفته می شود این افراد به دلیل مشارکت در تظاهرات های ضد دولتی علیه آل خلیفه به زندان محکوم شده اند.

در همین ارتباط، کمیته حقوق بشر بحرین با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت شدید اقدام دادگاه آل خلیفه، اعلام کرد: امروز هر کس که به دنبال آزادی بیان در بحرین باشد، ظلم احکام سیاسی دامن‌گیر او خواهد شد.

کمیته حقوق بشر بحرین در پایان بیانیه خود با تأکید بر لزوم آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی در بند آل خلیفه، به طور ویژه خواستار آزادی شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق شد.