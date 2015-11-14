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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۵۰

وزیر امور خارجه آلمان؛

انتخابات در سوریه تا ۱۸ ماه آینده برگزار می شود

انتخابات در سوریه تا ۱۸ ماه آینده برگزار می شود

«فرانک والتر اشتان مایر» وزیر امور خارجه آلمان پس از اتمام نشست وین از برگزاری انتخابات در سوریه تا ۱۸ ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر امور خارجه آلمان پس از اتمام گفتگوهای وین ۲ درباره سوریه از برگزاری انتخابات در این کشور تا ۱۸ ماه آینده خبر داد.

«فرانک والتر اشتان مایر» وزیر امور خارجه آلمان در اظهاراتی پس از دومین نشست سوریه در «وین» پایتخت اتریش به خبرنگاران گفت: شرکت کنندگان در گفتگوهای یک روزه سوریه در خصوص آغاز گفتگوها با گروه های مخالف دولت سوریه تصمیم گیری کردند.

وی با شاره به اینکه کشورهای عضو خواستار برگزاری انتخابات در سوریه تا ۱۸ ماه آینده هستند، افزود: دشواری این امور بر کسی پوشیده نیست و همه بر آن اذعان دارند.

کد مطلب 2966936

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