۱۸۷ نفر در حادثه آبگرفتگی و کولاک مازندران امدادرسانی شدند

مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افراد در حادثه، سیل، آب‌گرفتگی و برف کولاک روز شنبه در شهرستان آمل در روستای جالیکلا، اسپیاری، حسین‌آباد، دیه، غیاثکلا، در بابل در روستای کمانگرکلا، در بهشهر در روستاها شهیدآباد، مسجد رضویه، بهزیستی و در حادثه برف و کولاک محور کیاسر -عالی کلا امدادرسانی شدند.

وی بیان داشت: تعداد خانوار امدادرسانی شده ۴۳ خانوار هستند که برای هفت خانوار تخلیه آب انجام‌گرفته، بین ۱۴ خانوار توزیع نایلون صورت گرفت و ۲۳ خودرو برف و کولاک رهاسازی شد.

ولی پور ادامه داد: در این حوادث ۱۳۲ کیلوگرم نایلون توزیع شد و ۱۱ گروه امدادی با ۳۵ نیرو، ۹ دستگاه موتورپمپ و لجن کش و هفت‌دستگاه خودرو اقدام به امدادرسانی کردند.

بارندگی شدید صبح شنبه سبب تعطیلی مدارس نوبت صبح سه شهرستان شد و به بخش های مختلف خسارت زد.