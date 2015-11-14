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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۲۱:۵۶

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت:

رتبه نخست استان بوشهر در صادرات/ لزوم حمایت از شرکت‌های کوچک

رتبه نخست استان بوشهر در صادرات/ لزوم حمایت از شرکت‌های کوچک

بوشهر- مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رتبه نخست استان بوشهر در صادرات نفتی و غیر نفتی گفت: اکنون بیش از ۹۰ درصد نفت کشور از جزیره خارگ صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مودودی عصر شنبه در آیین تجلیل از صادر کنندگان برتر استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در بخش صادرات نفتی و غیر نفتی رتبه نخست را در کشور دارد و بیش از ۹۰ درصد از صادرات نفتی ایران از جزیره خارگ انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه  صادرات میگو و ماهی باید در این استان افزایش پیدا کند، افزود: استان بوشهر با سهم هشت میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی و به‌دلیل منابع موجود، استانی استراتژیک است و می‌تواند به ظرفیت خوبی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص دو هزار میلیارد ریال یارانه تسهیلات بانکی به شرکت های فعال در حوزه صادرات خبر داد و گفت: در هشت ماه امسال ۲۴ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی در کشور گزارش شده است و در همین مدت ۲۴ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است.

مودودی با اشاره به اجرای مثلثی با زوایای هدف، گروه ویژه کالا و شرکت تولید کننده برای بهتر شدن وضعیت صادرات کشور گفت: این طرح و نقشه‌های راه برای بازار ۶۰ کشور تهیه و برای ۲۵ کشور نیز نقشه راه به صورت تفصیلی مشخص شده است.

وی با عنوان اینکه باید برنامه ویژه‌ای برای صنعتی شدن داشته باشیم، بیان کرد: اکنون رقبای ما در صادرات کشورهای همسایه نیستند، بلکه کشورهای توسعه یافته و صنعتی امروز در حال فعالیت در بازارها هستند که اگر ما این رقبا را جدی نگیریم به برنامه‌های توسعه صنعتی و صادرات کشور صدمه وارد خواهد شد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروزه ساختار توسعه تجارت باید مدافع شرکت‌های کوچک و متوسط باشد، در حالی که الگوهای موفق در دنیا حمایت از شرکت های بزرگ است.

کد مطلب 2966975

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