به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مودودی عصر شنبه در آیین تجلیل از صادر کنندگان برتر استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در بخش صادرات نفتی و غیر نفتی رتبه نخست را در کشور دارد و بیش از ۹۰ درصد از صادرات نفتی ایران از جزیره خارگ انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه صادرات میگو و ماهی باید در این استان افزایش پیدا کند، افزود: استان بوشهر با سهم هشت میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی و به‌دلیل منابع موجود، استانی استراتژیک است و می‌تواند به ظرفیت خوبی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص دو هزار میلیارد ریال یارانه تسهیلات بانکی به شرکت های فعال در حوزه صادرات خبر داد و گفت: در هشت ماه امسال ۲۴ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی در کشور گزارش شده است و در همین مدت ۲۴ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است.

مودودی با اشاره به اجرای مثلثی با زوایای هدف، گروه ویژه کالا و شرکت تولید کننده برای بهتر شدن وضعیت صادرات کشور گفت: این طرح و نقشه‌های راه برای بازار ۶۰ کشور تهیه و برای ۲۵ کشور نیز نقشه راه به صورت تفصیلی مشخص شده است.

وی با عنوان اینکه باید برنامه ویژه‌ای برای صنعتی شدن داشته باشیم، بیان کرد: اکنون رقبای ما در صادرات کشورهای همسایه نیستند، بلکه کشورهای توسعه یافته و صنعتی امروز در حال فعالیت در بازارها هستند که اگر ما این رقبا را جدی نگیریم به برنامه‌های توسعه صنعتی و صادرات کشور صدمه وارد خواهد شد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروزه ساختار توسعه تجارت باید مدافع شرکت‌های کوچک و متوسط باشد، در حالی که الگوهای موفق در دنیا حمایت از شرکت های بزرگ است.