گفتمان های دینی در مدارس ورامین پیگیری می شود

حجت الاسلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته کتابخوانی فرصت ارزشمندی برای گسترش نهضت مطالعه در کشور است.

وی افزود: امروز وضعیت کتابخوانی در کشور نسبت به آنچه که انتظار است، فاصله دارد و باید در این زمینه اقدامات بیشتری از سوی تمامی دستگاه ها و نهادها صورت پذیرد.

غلامی ادامه داد: اداره تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد فرهنگی با رویکرد اسلامی و دینی نیز تلاش دارد تا به سهم خود در گسترش فرهنگ کتابخوانی قدم بردارد.

وی اضافه کرد: گسترش فرهنگ کتابخوانی یکی از اهداف اداره تبلیغات اسلامی است و باید این مهم در میان اقشار مختلف مردم بویژه جوانان و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین عنوان کرد: تلاش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین آن است که در سایه تعامل با آموزش و پرورش و برگزاری گفتمان های دینی، زمینه آشنایی دانش اموزان و آینده سازان ایران اسلامی با ارزش های دینی را فراهم و در این میان جوانان و نوجوانان را به سوی فرهنگ مطالعه سوق دهد.